Apre il villaggio delle specialità di mare gratis a Portici. Tra primi, pizze e panini: gli stand

Dal 18 al 28 giugno 2026 torna Mare in Fest, la seconda edizione dell’evento dedicato alle specialità di pesce e non solo che per ben dieci giornate animerà il Parco a Mare di Portici. In attesa dell’inaugurazione, sono già stati svelati alcuni dei ristoratori che delizieranno gli ospiti con prelibatezze preparate sul posto. L’ingresso è libero e gratuito per tutti.

Mare in Fest 2026, villaggio gratis delle specialità di mare a Portici

Il nuovo lungomare porticese si trasformerà in un vero e proprio villaggio di specialità e spettacoli. Saranno circa 29 gli stand food presenti nel corso della kermesse con proposte dolci e salate, tra panini, pizze, antipasti e primi a base di mare, ma anche svariati sfizi e prelibatezze dolci.

Non mancheranno alcuni dei brand più amati del territorio, protagonisti anche della scorsa edizione, così come rinomate new entry che offriranno il meglio dello street food, specialità artigianali e novità pensate per l’occasione.

Tra i partecipanti confermati di questa seconda edizione: Il Baffo ai Fornelli, La Zingara di Seccia (zingara ischitana), Rose & Crown con panini di mare, Pizzeria Il mio viaggio a Napoli, Convivio Urbano con primi piatti, Isabella De Cham con le pizze fritte, Le delizie del Golfo con fritti di mare, Pizzeria Errico Porzio, Pizzeria Donna Brigida.

Non mancheranno spettacoli inediti, attività fitness, show pirotecnici e musica live tutti i giorni per un percorso gastronomico da sogno, con vista mozzafiato sul Golfo di Napoli. Il villaggio delle specialità è ad ingresso libero e gratuito.