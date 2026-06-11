Lidl apre un megastore nel Napoletano: supermercato di oltre 1.400 mq e posti di lavoro

Questa mattina a Brusciano, nel Napoletano, è stato inaugurato il nuovo supermercato Lidl, il megastore della catena di discount leader in Italia.

Lidl apre un nuovo supermercato a Brusciano: 15 posti di lavoro

Si tratta del 12esimo store della provincia di Napoli e il 39esimo di tutta la Campania. Il supermercato si trova in via Pimentel Fonseca, all’angolo con via Padula, e sarà aperto tutti i giorni, dal lunedì al sabato dalle 8:00 alle 21:30 e la domenica dalle 8:30 alle 21:30.

Il taglio del nastro è avvenuto in mattinata alla presenza del sindaco di Brusciano, Giacomo Romano. L’apertura dello store ha portato importanti risvolti occupazionali con la creazione di 15 nuovi posti di lavoro sul territorio.

Il nuovo store, con un’area vendita che supera i 1.400 mq, è stato costruito seguendo i più recenti standard di sostenibilità, dando vita a un edificio ad alta efficienza energetica, certificato in classe A4. Il supermercato è alimentato al 100% da fonti rinnovabili e dispone di un impianto fotovoltaico da 142 kWp. Inoltre, il sistema di illuminazione a LED, integrato con luce naturale, consente un risparmio energetico fino al 50% rispetto alle tecnologie tradizionali.

Il parcheggio può ospitare oltre 90 auto e include anche una colonnina di ricarica per veicoli elettrici con due postazioni. Hanno fatto parte del progetto anche alcuni interventi alla viabilità, volti a rendere più fluido il traffico della zona e a facilitare gli accessi.

I clienti potranno accedere a un’ampia offerta per la spesa quotidiana che propone: frutta e verdura fresca consegnata ogni giorno, pane, specialità da forno e piatti pronti del reparto rosticceria. L’assortimento comprende inoltre articoli per la cura della persona, della casa e per gli animali domestici.

Infine, a supporto di una spesa sempre più smart, è disponibile l’app Lidl Plus che racchiude promozioni esclusive e volantini digitali. Recentemente, il programma fedeltà dell’Insegna si è evoluto con l’introduzione dei Lidl Points: un’iniziativa di raccolta punti che consente l’accesso a un catalogo virtuale con oltre 250 coupon per prodotti food e buoni sconto.