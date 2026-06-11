Arriva il caldo dal Deserto del Sahara, la prima ondata di calore sarà lunga: quanto durerà

Svolta climatica al Sud Italia con l’arrivo della prima vera ondata di caldo africano della stagione: stando alle previsioni meteo, nel weekend, le correnti provenienti dal Nord Africa daranno il via ad una vera e propria fase bollente.

Meteo, ondata caldo africano al Sud nel weekend: fino a quando

Il fine settimana darà il via, in tutta Italia, ad una fase stabile e molto calda, anticipando l’inizio dell’estate. Il meterologo Mattia Gussoni, de Il Meteo, ha confermato che, dopo le ultime piogge attese al Centro-Nord, un vasto campo di alta pressione avanzerà verso il nostro paese, segnando ufficialmente l’avvio dell’estate.

Già da venerdì 12 giugno si assisterà ad un primo aumento delle temperature con valori termici che potranno toccare picchi di oltre 28-30 gradi da Nord a Sud. Per una vera e propria svolta, però, bisognerà attendere il weekend quando a dominare la scena climatica sarà il vasto anticiclone subtropicale che spingerà verso il Mediterraneo masse d’aria roventi in arrivo dal Nord Africa.

Si tratta di correnti bollenti che si originano nel cuore del deserto del Sahara che “infuocheranno” il clima soprattutto nelle Regioni meridionali. Tra sabato 13 e domenica 14 giugno, dunque, è attesa la prima vera ondata di caldo africano del mese di giugno e, più in generale, della stagione estiva 2026.

Le temperature faranno un deciso balzo in avanti su tutto il Paese: al Nord si toccheranno punte di 32 gradi sulle pianure; al Centro-Sud e sulle Isole la fiammata si farà sentire ancora di più, con i termometri pronti a sfiorare i 33-34 gradi nelle ore più calde del pomeriggio.

Un’ondata di calore intensa e anche abbastanza lunga: anche la prossima settimana trascorrerà all’insegna del gran caldo e, a partire da mercoledì 17 giugno, le temperature potrebbero salire ulteriormente, arrivando a superare anche i 36 gradi.