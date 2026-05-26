Open Festival, Ercolano diventa un teatro a cielo aperto: 9 giorni di arte e spettacoli gratis

Dal 28 maggio al 7 giugno 2026 torna l’Open Festival, la rassegna organizzata dal Comune di Ercolano, che trasformerà la città in un vero e proprio teatro a cielo aperto dando il via ad un ricco cartellone di concerti, performance di strada, teatro, danza e titoli cinematografici di grande interesse, tutto rigorosamente ad ingresso gratis.

Open Festival: 9 giorni di concerti e spettacoli gratis a Ercolano

L’Open Festival, giunto alla sua IV edizione, è un evento organizzato dal Comune di Ercolano, a cura de La Bazzarra, che gode del finanziamento della Regione Campania. Si tratta di una manifestazione che rivela un’altra spettacolare prospettiva della città: non solo culla del capolavoro archeologico degli Scavi o del fascino vintage del mercato di Resina, ma anche unico e vibrante palcoscenico in cui l’arte si rivela in tutte le sue declinazioni.

Un itinerario culturale della durata di 9 giorni che metterà in connessione il Miglio d’Oro, le storiche Ville Vesuviane e gli spazi urbani recentemente sottratti al degrado. Concerti e spettacoli si svolgeranno, infatti, tra i vicoli, nei palazzi del Settecento e persino dai balconi privati, portando il pubblico ad esplorare spazi solitamente inaccessibili.

Open Festival a Ercolano: serate e ospiti

Si parte giovedì 28 maggio con il concerto di musica antica e colta dell’iconica formazione Ai vis Lo Lop (nome di ispirazione celtica che significa “Ho visto un lupo”) tra gli spazi della Chiesa di Santa Maria della Consolazione.

Doppio appuntamento con la meraviglia il 29 maggio: alle 19:30, nel cuore del Miglio d’Oro, nella splendida dimora settecentesca di Villa Durante, andrà in scena Corpi in Festa, l’esibizione di danza contemporanea, riscritta attraverso la forza fisica e rituale della tradizione campana, della Compagnia Movimento Danza; subito dopo ci si sposterà nel Parco Urbano del Miglio d’Oro per il sodalizio musicale del genio eclettico di Daniele Sepe con l’energia dell’ACMT di Torre del Greco (storica banda cittadina nata nel 1892) per una emozionante serata musicale nel segno dei più celebri film di Totò.

Sabato 30 maggio spazio alla magia in un’area simbolo del rinnovamento urbano della città, quella tra Piazza Carlo di Borbone e via Mare, dove i nuovi progetti di waterfront conducono fino all’Antica Spiaggia degli Scavi. Qui, dalle 18:00, prenderà il via Favole di Saggezza con le storie senza tempo di Esopo e La Fontaine raccontate attraverso maschere di animali parlanti, pronte a incantare tutti i bambini. A seguire, gli artisti di Stradarte inonderanno la strada con le loro acrobazie e magie circensi prima del gran finale in programma alle 21:30 in Piazza Pugliano, dove la Compagnia dei Folli metterà in scena lo spettacolo Fuoco, una parata su trampoli illuminata da suggestivi giochi pirotecnici.

Per concludere il weekend, domenica 31 maggio avrà inizio l’appuntamento più ricco del festival, con eventi che copriranno l’intero arco della giornata. Si comincerà alle 10:00 con una visita presso l’Osservatorio Vesuviano in compagnia del duo Tupa Ruja, capace di far dialogare strumenti etnici di epoche e mondi lontanissimi. Dalle 11:00 la grande festa si sposterà in Piazza Pugliano, “trasformata” per l’occasione in un vero e proprio quadro onirico grazie a La Dinamica del Controvento, un carosello musicale in cui un pianoforte e il suo pianista fluttuano a mezz’aria, invitando i passanti a salire a bordo per “volare” a ritmo di musica. Ultima tappa a Villa Campolieto con due spettacoli in successione: Stanze di Identità teatrale, un vero e proprio viaggio sensoriale tra voce, canto e movimento a cura di Gigi Di Luca, e La musica di altri mondi, omaggio al teatro e alla musica di Raffaele Viviani e del Sud America, interpretato, tra gli altri da Antonella Morea, Lello Giulivo e Mimmo Maglionico.

Lunedì 1 giugno si tornerà a Villa Campolieto dove l’arte prenderà vita attraverso i Tableau Vivants della Compagnia Ludovica Rambelli Teatro. In tre fasce orarie – 18:30, 19:30, 20:30 – gli artisti daranno letteralmente corpo e anima alle stanze della dimora borbonica, diventando vere e proprie “tele” di alcuni dei più grandi dipinti del ‘700 napoletano. La serata si concluderà sotto le stelle con Lirico, il concerto al pianoforte di Danilo Rea che porterà in scena una affascinante fusione tra le grandi opere liriche e la storia della canzone pop.

Il finale della prima parte della rassegna, in programma martedì 2 giugno, si dividerà in due momenti: il primo, dalle 19:30, con la rappresentazion e di Facimme ‘e cunt, un viaggio nelle novelle barocche e popolaresche tratte dal celebre Cunto de li cunti di Giambattista Basile, che andrà in scena a Villa Donato; l’appuntamento conclusivo avrà luogo al Parco Urbano del Miglio d’Oro con la travolgente musica di Eugenio Bennato, portavoce del progetto Briganti del presente, dove il ritmo della tammorra rimane una manifestazione d’identità dirompente. Nel pomeriggio, il Parco ospiterà laboratori aperti a tutti per imparare i passi di danze tradizionali.

Dal 5 al 7 giugno l’Open Festival proseguirà con tre appuntamenti dedicati al cinema. Si susseguiranno tre proiezioni, una per ogni serata, in diverse location: Il ladro di giorni presso la Chiesa San Vito; C’è ancora domani al Ruana; Unicorni alla Spiaggia La Favorita.

Open Festival: il programma completo

Giovedì 28 maggio

Ore 20:30 Chiesa Santa Maria della Consolazione

Aivis Lo Pop in “Il popolo ostinato”

Balli, canzoni e villanelle alla napolitana

Venerdì 29 maggio

Ore 19:30 Villa Durante

Compagnia Movimento Danza in “Corpi in festa”

Ore 21:00 Parco Urbano del Miglio d’Oro

Daniele Sepe e la Banda ACMT in “Sepè Le Mokò”

Sabato 30 maggio

Ore 18:00 Piazza Carlo di Borbone

Le Favole della Saggezza, spettacolo per l’infanzia a cura de I Teatrini

Ore 19:00 Piazza Pugliano

Fuoco, spettacolo con trampoli e fuochi pirotecnici a cura della Compagnia dei Folli

Domenica 31 maggio

Ore 10:00 visita guidata all’Osservatorio Vesuviano

Ore 11:00 concerto gruppo Tupa Ruja presso l’Osservatorio Vesuviano

Ore 11:00-13:00/17:00-19:00 Piazza Pugliano

La Dinamica del Controvento, un carosello che farà volare grandi e piccini a cura di Teatro Necessario

Ore 19:00 e 20:00 Villa Campolieto

Stanze di identità teatrale, spettacolo itinerante nelle stanze della villa a cura di Gigi Di Luca

Ore 21:00 concerto spettacolo “La musica di altri mondi ciechi” con Antonella Morea, Lello Giulivo e Mimmo Maglionico

Lunedì 1 giugno

Ore 18:30 – 19:30 – 20:30 Villa Campolieto

Compagnia Ludovica Rambelli Teatro, Tra Luca Giordano e l’arte performativa dei tableaux vivants

Ore 21:30 Danilo Rea in Lirico, concerto per piano solo

Martedì 2 giugno

Ore 19:30 Villa Durante

Facimme ‘e cunt, spettacolo teatrale con Daniela Ioia e Antimo Casertano

Ore 19:30 Parco Urbano del Miglio d’Oro

Workshop di danze etniche e popolari

Ore 21:00 Eugenio Bennato in “Briganti del presente”

CINEMA ore 21:00

Venerdì 5 giugno, Chiesa San Vito: Il ladro di giorni

Sabato 6 giugno, Ruana – Seconda Traversa Mercato: C’è ancora domani

Domenica 7 giugno, Spiaggia Favorita: Unicorni.



