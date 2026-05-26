Napoli, è in crisi di astinenza: accoltella il figlio 12enne davanti alle sorelle di 10 e 16 anni

Sarebbe stato accoltellato dal padre il ragazzo di 12 anni finito in gravi condizioni all’ospedale Vecchio Pellegrini di Napoli. Stando alle ultime informazioni emerse, pare che l’uomo avrebbe inveito contro il minore mentre era in preda ad una crisi di astinenza.

Napoli, il ragazzo di 12 anni è stato accoltellato dal padre

Una violenza che si sarebbe consumata all’interno dell’abitazione di famiglia, situata in via Vergini, al Rione Sanità. Stando a quanto rende noto l’Ansa, l’uomo avrebbe accoltellato per due volte il figlio, in due momenti diversi, verosimilmente in preda ad una crisi di astinenza.

Il giovane sarebbe stat colpito con l’arma da taglio al torace. La prima coltellata sarebbe stata inferta di spalle e avrebbe trafitto direttamente il polmone, rendendo molto grave sin da subito il quadro clinico del ragazzo.

Allertati dalle urla, i vicini avrebbero richiesto l’intervento immediato del 118 ma proprio all’arrivo dei sanitari l’uomo avrebbe sferrato la seconda coltellata al 12enne. Il tutto sotto gli occhi increduli delle altre due figlie, nonché sorelle della vittima, rispettivamente di 10 e 16 anni.

Probabilmente, in un momento di lucidità, dopo essersi reso conto del brutale gesto compiuto, avrebbe tentato di togliersi la vita, provocandosi delle ferite al volto e al collo con lo stesso coltello. Anche lui è stato trasferito in ospedale ma non verserebbe in gravi condizioni.

Al momento padre e figlio sono entrambi ricoverati presso il Vecchio Pellegrini in prognosi riservata. Sul posto sono giunti anche gli agenti delle forze dell’ordine che dovranno ricostruire con chiarezza la dinamica della vicenda. L’arma da taglio, intanto, è stata sequestrata.