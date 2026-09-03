Il senatore di Torre Annunziata, Orfeo Mazzella, in seguito alla denuncia lanciata da Peppe Patavini e sostenuta dalla Proloco Oplonti Marina del Sole riguardo la perenne chiusura della spiaggia della Scogliera di Via Prota, situata al confine con Torre del Greco, si è recato sul posto per verificarne le condizioni.

La spiaggia della Scogliera non c’è più

Come mostrato nel video pubblicato sulla pagina della Proloco, la spiaggia versa attualmente in condizioni disastrose. La strada è dissestata, seminata di grosse rocce e impossibile da attraversare. Il sentiero non termina, come una volta, direttamente sul mare, ma si arresta con un piccolo burrone che rende estremamente difficile la discesa in acqua.

La semplice riapertura della Scogliera costituirebbe, quindi, un pericolo concreto per l’incolumità dei cittadini, come già accade a Spiaggia Mancinelli. Anni di incuria e abbandono hanno, infatti, reso impraticabile un luogo storico per l’identità della città. Un tempo luogo di ritrovo per migliaia di bagnanti o per coloro che intendevano godere di un po’ di mare durante tutto l’anno, appartiene adesso soltanto ad un passato irripetibile.

La proposta della Proloco Oplonti per la scogliera di via Prota

L’attuale stato della Scogliera non implica, però, una condanna definitiva per la spiaggia. La Proloco Oplonti propone, infatti, un progetto di riqualificazione che possa darle nuova vita.

«Se la discesa a mare è compromessa, il valore paesaggistico di quel punto resta inestimabile», si legge in una nota dell’associazione, «Per questo motivo lanciamo un appello ai Comuni di Torre Annunziata e Torre del Greco. Messa in sicurezza con ringhiera: installare una barriera di protezione adeguata e conforme alle norme lungo tutto il ciglio esposto, Istituzione di un Belvedere panoramico: riqualificare il rialzo trasformandolo in una terrazza pubblica da cui ammirare lo scorcio unico del nostro Golfo in totale sicurezza»

Troppi cantieri sparsi per la città continuano a ricordare ai cittadini di tutte le promesse non mantenute. Un completo adeguamento dell’ex spiaggia a punto panoramico rappresenterebbe per Torre Annunziata un primo esempio di vera riappropriazione dei propri spazi.