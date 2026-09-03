La Regata Louis Vuitton a Napoli: spettacolo in mare e villaggio a ingresso gratis

Continua il viaggio della “Road to Naples 2027” con la La Louis Vuitton 38a America’s Cup Regata Preliminare, la spettacolare gara che animerà il Golfo di Napoli dal 24 al 27 settembre 2026.

Louis Vuitton: spettacolare regata e villaggio gratis a Napoli

Napoli è pronta ad ospitare la seconda Regata Preliminare di America’s Cup. La città sarà animata da spettacoli mozzafiato in tutta l’area del lungomare, dove si potrà assistere alle gare da molteplici punti di osservazione. Cittadini e visitatori potranno accedere anche al Race Village, il villaggio dedicato allestito nei pressi della Rotonda Diaz e ad ingresso gratuito per tutti.

All’interno del Race Village si susseguiranno una serie di spettacoli sul palco principale oltre a interviste, presentazioni dei velisti e tante altre iniziative dedicate per l’intrattenimento di fan e spettatori. Saranno, inoltre, aperti punti di ristoro, lo store e il merchandising ufficiale.

Per l’occasione il Comune di Napoli ha predisposto uno specifico dispositivo di circolazione per garantire il corretto svolgimento dell’evento.

Il piano traffico

Le misure saranno in vigore complessivamente dal 7 settembre al 5 ottobre 2026, per consentire le fasi di allestimento, svolgimento e smontaggio delle strutture. Per ridurre al minimo i disagi alla cittadinanza e garantire la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale, il piano di mobilità si articolerà in quattro fasi successive:

Fase 1 (dal 7 settembre al 5 ottobre 2026):

Sospensione di tutti i percorsi di mobilità ciclistica (pista ciclabile) in via Francesco Caracciolo, nel tratto compreso tra piazza della Repubblica e piazza Vittoria.

Fase 2 – Allestimento (dal 7 settembre al 20 settembre 2026):

Chiusura di metà carreggiata di via Francesco Caracciolo.

Istituzione del senso unico di circolazione:

In viale Anton Dohrn, nel tratto tra piazza della Repubblica e via F. Caracciolo, in direzione di quest’ultima. In via Francesco Caracciolo, nel tratto compreso tra viale Anton Dohrn e piazza Vittoria, in direzione di piazza Vittoria.

Fase 3 – Svolgimento Evento (dal 21 settembre al 27 settembre 2026):

Divieto di transito veicolare in viale Anton Dohrn e in via Francesco Caracciolo (tratto tra viale Dohrn e piazza Vittoria).

Istituzione del senso unico di circolazione per tutti i veicoli lungo la corsia preferenziale di via Riviera di Chiaia, da piazza della Repubblica a piazza Vittoria in direzione di quest’ultima (a seguito dell’ultimazione dei lavori della linea tranviaria).

Fase 4 – Smontaggio (dal 28 settembre al 5 ottobre 2026):

Ripristino del dispositivo della Fase 2 con chiusura parziale della carreggiata e senso unico su viale Anton Dohrn e via Caracciolo in direzione piazza Vittoria