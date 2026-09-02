Lacrime nel Napoletano per Carlo, il ragazzo è morto a Miami: cosa è successo

Lacrime a Pompei per Carlo Del Gaudio, il ragazzo morto a Miami a seguito di un grave incidente avvenuto in moto. Gli amici del giovane hanno lanciato una raccolta fondi per riportarlo nel suo paese d”origine.

Dolore a Pompei per Carlo: il ragazzo morto nell’incidente a Miami

Il dramma si sarebbe consumato a Miami dove il giovane, originario di Pompei, si era stabilito. Ancora da ricostruire la dinamica dell’incidente ma pare che il giovane si trovasse a bordo di una moto, guidata da un amico. Il veicolo, per cause in corso di accertamento, avrebbe perso il controllo causando il decesso del passeggero.

“Carlo ci ha lasciati improvvisamente a seguito di un tragico incidente stradale a Miami, la città in cui viveva. La sua famiglia, invece, si trova a Pompei, a migliaia di chilometri di distanza” – si legge nel testo della raccolta fondi lanciata dagli amici di Carlo su GoFundMe per aiutare i familiari del giovane per il rimpatrio della salma.

“In un momento in cui il dolore dovrebbe essere l’unica cosa da affrontare, esistono purtroppo anche distanze, voli, documenti, procedure consolari e amministrative, oltre a tutte le spese necessarie per il trasferimento dagli Stati Uniti all’Italia e per permettere alla sua famiglia di raggiungerlo e dargli un ultimo saluto” – spiega l’amico Carmine D’Aniello.

Carmine viene descritto come un ragazzo solare, amante delle motociclette, dei viaggi e della vita in generale. Era solito documentare paesaggi e posti nuovi con bellissimi video realizzati anche con riprese dronali, sempre disposto ad aiutare gli altri e benvoluto da tutti.

“Non esiste una cifra capace di rendere meno dolorosa una perdita del genere. Ma esistono momenti in cui una comunità può scegliere di esserci. Perché nessuna famiglia dovrebbe trovarsi a pensare alla distanza, ai voli, ai documenti e alle spese mentre cerca soltanto di raggiungere un figlio per l’ultima volta” – conclude l’amico.

L’iniziativa solidale ha già ricevuto oltre 360 donazioni ed è raggiungibile sulla piattaforma GoFundMe.