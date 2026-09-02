La Napoli più bella, l’esempio di Pasquale: prima di andare via, pulisce tutta la spiaggia

Una storia di civiltà e bellezza è quella raccontata dal sindaco di Bacoli, Josi Gerardo Della Ragione: il protagonista è Pasquale, un cittadino di Napoli che ogni volta che si reca alla spiaggia dello Schiacchetiello, prima di andare via, raccoglie tutti i rifiuti dall’arenile, preservando un gioiello del territorio e fornendo un servizio utile all’intera cittadinanza, senza chiedere nulla in cambio.

Napoli, l’esempio di Pasquale: va in spiaggia e la pulisce

Tra spiagge invase da rifiuti e pratiche incivili, che quotidianamente vengono portate all’attenzione dai media, meno spesso si parla dell’altra faccia della medaglia e di quanti si battono per amore della propria terra, proteggendo e salvaguardando i paradisi naturali che l’intero Napoletano offre.

È il caso di Pasquale Attanasio, un cittadino partenopeo che frequenta abitualmente la spiaggia dello Schiacchetiello, a Bacoli. Spontaneamente, prima di fare ritorno a casa, munito di un grosso sacco, pulisce l’intera zona, trasportando il carico per oltre 50 scalini. A lodare il suo impegno è stato il primo cittadino.

“Lui è un cittadino di Napoli. Ama Bacoli alla follia ed ogni volta che viene a farsi il bagno allo Schiacchetiello, porta via dal mare un grossa busta pieno di rifiuti. E lo fa, salendo 50 scalini. Avete letto bene. Recupera dalla spiaggia, dal mare e dalla stradina quanto viene lasciato dagli incivili. Riempie la busta, e la sale sopra. Per decine e decine di scale. Si chiama Pasquale Attanasio, ed è uno dei tanti custodi di questo angolo di paradiso. Lo tratta con amore, risposto. Per me, è un figlio adottivo della nostra Bacoli” – si legge nella nota diffusa dal sindaco.

“Troppo spesso leggo di una allucinante contrapposizione verso chi viene da fuori. Come se fossero untori. Ed invece sanno essere esempio di civiltà, di bellezza, di difesa della città. Spesso, anche più di chi è bacolese di nascita. Perché la curano come un tesoro. Perché hanno scelto di vivere qui i momenti più belli della propria vita. Perché scelgono Bacoli per il loro relax. Pasquale mi ha commosso quando mi ha girato queste foto. Perché si sente il suo amore sincero per la nostra terra”.

“Spesso, a conclusione dei fine settimana estivi, pubblico da Bacoli immagini di inciviltà. Con donne e uomini, rei di irregolarità, che sanzioniamo con verbali, sequestri, multe e rimozioni coatte. Oggi, invece, non premierò il barbaro del giorno ma un esempio di civiltà e candore. Ed è bello che giunga da chi viene qui perché ci ama follemente. Ed è bello vedere quando ogni persona fa la propria parte per proteggere la nostra terra. Grazie, Pasquale. E grazie a tutti coloro che curano questo territorio, a prescindere dalla carta di identità e dalla residenza. Se venite qui con rispetto, sentitevi tutti bacolesi”.