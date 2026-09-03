Malore durante la vacanza, la tragedia della piccola Benedetta: è morta a soli 15 anni

Dolore tra Basilicata e Vallo di Diano per la scomparsa di Benedetta, una giovane ragazza morta a soli 15 anni, pare a seguito di un malore.

Malore per Benedetta: la ragazza è morta a 15 anni

Stando a quanto reso noto da Il Mattino, la 15enne si trovava in vacanza in Argentina quando si sarebbe consumato il dramma. La giovane avrebbe avvertito improvvisamente un malore per poi perdere la vita, in breve tempo, probabilmente a causa di un arresto cardiaco.

“Ci sono notizie che non vorremmo mai dover scrivere, parole che si fermano in gola perché il dolore è troppo grande per essere raccontato. La perdita della nostra giovane Benedetta è una ferita profonda per l’intera comunità. A un’età che dovrebbe profumare solo di vita, di sogni, di sorrisi e di spensieratezza, il destino le ha strappato il futuro, lasciando in tutti noi un senso di vuoto e sconcerto” – si legge nella nota diffusa dal sindaco Raffaele Collazzo.

​”In questo momento di immensa tristezza, a nome mio, dell’Amministrazione comunale e di tutta la cittadinanza, mi stringo con un abbraccio forte e commosso ai genitori, al fratello, alla sorella e a tutti i familiari. Non ci sono parole che possano lenire un soffio così immenso, ma volevo che sentiste il calore di una comunità intera che piange con voi. A Dio, piccola Benedetta. Che Egli possa accoglierti nelle Sue braccia e donarti la pace. Il tuo ricordo resterà per sempre vivo nei nostri cuori. Per la giornata delle esequie che non sono state ancora fissate, sarà proclamato il lutto cittadino in segno di profondo cordoglio e vicinanza”.

Sgomento e incredulità anche per la comunità di Vallo di Diano, dove la giovane era molto conosciuta per aver frequentato le attività scolastiche presso l’istituto Pomponio Leto.