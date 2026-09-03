Toscana Virus in Italia: cos’è e sintomi dell’arbovirus che ha colpito Tommaso Paradiso
Set 03, 2026 - Veronica Ronza
Tommaso Paradiso
Oltre al West Nile, si registrano in Italia anche casi positivi al Toscana Virus, l’infezione divenuta nota di recente per aver colpito il celebre cantante Tommaso Paradiso.
Toscana Virus: cos’è e sintomi dell’infezione di Tommaso Paradiso
Il Toscana Virus, come reso noto dall’Istituto Superiore di Sanità, prende il nome dalla regione italiana dove per la prima volta è stato isolato negli anni ’70. Ultimamente è tornato all’attenzione della popolazione per la positività dell’artista Tommaso Paradiso. Si tratta di un’infezione, più frequente d’estate, che tende a risolversi spontaneamente nel giro di 7 giorni, senza bisogno di assistenza medica e, quindi, raramente diagnosticata.
Nello specifico si tratta di un arbovirus ampiamente diffuso in Italia e in diversi paesi dell’Europa Meridionale, trasmesso da flebotomi, ditteri ematofagi appartenenti alla famiglia Psychodidae conosciuti anche come zecche e pappataci. Il periodo di incubazione della malattia è solitamente di 3-7 giorni, ma può durare fino a 2 settimane ed è correlato con la carica virale della puntura infettante.
La maggior parte delle infezioni decorre in maniera del tutto asintomatica o paucisintomatica. Qualora dovessero presentarsi dei sintomi, le manifestazioni cliniche più frequenti comprendono febbre, cefalea, nausea, vomito con esordio improvviso. Malesseri che tendono a risolversi senza problemi nel giro di una settimana, anche senza assistenza medica. Solo nelle forme più gravi (rari), il virus può provocare malattie neuro-invasive rendendo necessario il ricovero ospedaliero.