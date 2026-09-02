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Il concerto più bello d’Italia a Piazza Plebiscito, da Elisa a LDA e i grandi del Napoli: ospiti

Set 02, 2026 - Veronica Ronza

Concerto a Piazza del Plebiscito - Immagine di repertorio

Annunciati alcuni ospiti che prenderanno parte all’evento “Una serata di stelle per Pupi”, il grande concerto che si terrà in Piazza del Plebiscito, a Napoli, il 26 settembre, per celebrare il 25esimo anniversario della Fondazione PUPI, dando il via ad una spettacolare serata di beneficenza.

Serata di stelle per Pupi: il grande concerto a Napoli

Il grande charity show promosso dalla Fondazione PUPI Ente Filantropico del Terzo Settore e dai suoi fondatori Javier Zanetti e Paula de la Fuente, in collaborazione con il Comune di Napoli, trasformerà la celebre piazza partenopea in un grande palcoscenico dedicato allo sport, alla musica, allo spettacolo e soprattutto alla solidarietà.

A meno di quattro settimane dall’evento, il parterre si arricchisce di nuovi protagonisti, sempre più legati alla storia, all’identità e al cuore di Napoli. Il legame indissolubile tra Napoli Diego Armando Maradona sarà uno dei fili conduttori della serata. In Piazza del Plebiscito sarà presente la famiglia Maradona con Claudia Villafañe direttamente dall’Argentina e tanti amici legati a Napoli (Andrea CarnevaleEzequiel LavezziDiego Armando Maradona Jr e tanti altri) che si uniranno al grande omaggio, raccontato da Federico Buffa, dedicato al campione argentino e al rapporto unico che ancora oggi lega la sua storia a quella della città.

Tra le nuove presenze annunciate c’è Tullio De Piscopo, uno dei simboli della musica napoletana nel mondo. Il maestro del ritmo ritroverà sul palco LDA e Aka 7even dopo il successo dell’ultima edizione del Festival di Sanremo, dove i due giovani artisti hanno interpretato insieme a lui la celebre “Andamento lento”, festeggiando anche gli 80 anni dell’artista. Per l’occasione presenterà sul palco il suo nuovo singolo “Miranda”.

A loro si aggiungono Germán Denis e Giovanni Simeone, entrambi protagonisti con la maglia del Napoli che torneranno in città per prendere parte alla serata. Un racconto di Napoli e della sua storia calcistica che vedrà protagonisti anche Ciro Ferrara storico compagno di squadra di Maradona e co-fondatore della Fondazione Cannavaro Ferrara.

A condurre “Una Serata di Stelle per PUPI” sarà Gianluca Gazzoli, che accompagnerà il pubblico attraverso una notte ricca di incontri, performance e sorprese. Sul palco sono già annunciati, tra gli altri, Max Pezzali ed Elisa con un contributo inedito, Lola Ponce e Gli Autogol, accanto ai grandi protagonisti dello sport. Spazio anche alla vela e al legame sempre più forte tra Napoli e l’America’s Cup, con la presenza di Max Sirena, Amministratore Delegato di Luna Rossa.

La serata nasce per celebrare tre ricorrenze dal forte valore simbolico: i 25 anni della Fondazione PUPINapoli Capitale Europea dello Sport 2026 e i 40 anni dalla vittoria dell’Argentina ai Mondiali del 1986. Tre storie che si incontrano a Napoli nel segno dello sport come strumento di partecipazione, inclusione e riscatto sociale.

Proprio la solidarietà sarà il cuore dell’intero progetto. Parte del ricavato della biglietteria sarà destinato a progetti e associazioni attive sul territorio del Comune di Napoli, individuati con una logica di presenza capillare nelle diverse zone della città e con particolare attenzione alle realtà che lavorano per l’inclusione sociale, il benessere e la tutela dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, anche attraverso lo sport.

Oltre alle iniziative sul territorio napoletano, la Fondazione PUPI continuerà a sostenere in Argentina il programma “Lo Sport ci Rende Uguali”, attivo dal 2002 e rivolto a bambini e ragazzi dai 6 ai 17 anni attraverso percorsi educativi, sportivi e ricreativi.

I biglietti per “Una Serata di Stelle per PUPI” sono già disponibili su TicketOne, con prezzi a partire da 29 euro, per permettere al maggior numero possibile di persone di partecipare e contribuire concretamente alla raccolta fondi per i progetti delle sei associazioni attive nel Comune di Napoli e della Fondazione PUPI.

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Veronica Ronza
Giornalista pubblicista, laureata in Comunicazione. Amo scrivere della mia città e dell'eccellenza che la connota da sempre