Campania Wine: 2 giorni tra vino, degustazioni e masterclass nel cuore di Napoli

Torna il Campania Wine, il grande evento dedicato al vino che si terrà il 6 e 7 settembre 2026 a Napoli ospitando Masterclass e degustazioni.

Campania Wine, la terza edizione: il programma completo

Campania Wine nasce con l’obiettivo di valorizzare la straordinaria biodiversità vitivinicola della Campania. Nelle giornate del 6 settembre 2026 dalle ore 11.00 alle 19.30 e il 7 settembre dalle 12.30 alle 19.30 la Galleria Umberto I Napoli farà da sfondo all’esclusivo evento enologico che coinvolge 120 produttori campani con oltre 500 etichette di vini a DOC e IGT in degustazione, quale espressione dei cinque consorzi di tutela: Sannio Consorzio Tutela Vini, Consorzio Tutela Vini del Vesuvio; Consorzio Tutela Vini d‘Irpinia; Vitica – Consorzio Tutela Vini Caserta; Vita Salernum Vites – Consorzio tutela vini.

Ad accompagnare i due giorni numerose masterclass con degustazioni, tenute dagli esperti del settore. Presso l’ USAP – Museo Artistico Politecnico, Sala TEATRO, sabato 6 settembre ci sarà la masterclass riservata ai winelovers “La Campania in 10 vini”alle ore:

11.15-12.00

2.15-13.00

15.00-16.00

16.30-17.30

18.00-19.00

E il 7 settembre 2026 alle ore:

15.00-16

16.30-17.30

18.00-19.30

Conduce Chiara Giorleo, DipWSET, critica di vino e formatrice bilingue.

Ogni masterclass ha la durata di 50 min ed è prenotabile sul sito Campania.Wine al costo di 10 euro. Disponibili anche i biglietti per il percorso degustazione a € 15,00 che comprendono: accesso all’area degustazione, calice ufficiale Campania.Wine, portacalice , 4 degustazioni presso le cantine partecipanti. L’acquisto delle successive 4 degustazioni avrà un costo di 10€. Previsti anche showcooking, lunch experience, e un press tour per la stampa. Il programma completo è consultabile sul sito ufficiale.

Campania.Wine tutte le aziende

Le aziende partecipanti:

Sono 102 le aziende partecipanti, rappresentative dei principali territori vitivinicoli regionali.

Sannio: Fontanavecchia, Agri Solaris, Aia dei Colombi, Cav. Mennato Falluto, Il Poggio, Cantina del Taburno, Cantina di Solopaca, Fosso degli Angeli, Cantine del Maresciallo, Cantine Tora, Euvitis 21 – Ocone Vini, La Fortezza, La Guardiense – Janare, La Vinicola del Titerno, Masseria Frattasi, Nifo Sarrapochiello Lorenzo, Sapentia Wines, Terre Massesi, Via dei Mulini 36 Casali, Vigne di Malies, I Colli del Sannio.

Salerno: Villa Lupara, Alessandra, San Salvatore 19.88, Cantina Polito, Cantine Marisa Cuomo, Tenuta Mainardi, Tenuta Palaios, Tenuta Macellaro, Cantine Giuseppe Apicella, Tenuta del Fasanella, Cantine Ciro Bello, Casula Vinaria, Mila Vuolo, Cantina Scairato.

Caserta: Aglaia Agricola, Barbato 1907, A Life Agricola, Cantina Carlo Menale, Cantine Palazzo Marchesale, Fattoria Pagano, I Borboni, Il Verro, Magliulo, Masseria I Monaci, Palmieri Domus Vinaria, Porto di Mola, Tenuta Tralice, Villa Matilde Avallone, Vitis Aurunca, Collefasani, Caputo 1890.

Vesuvio: Fuocomuorto, Bosco de’ Medici, Montesommavesuvio, Sorrentino Vini, Cantina del Vesuvio, Cantina Tizzano, Cantine Villa Regina, Casa Setaro, De Angelis 1930, De Falco Vini, Enodelta, Fioravante Romano Vini, La Cantina del Vulcano, Tenuta Augustea, Poggio delle Baccanti, Cantine Olivella, Masseria dello Sbirro, Villa Dora, Tenuta La Mura, Le Lune del Vesuvio.

Campi Flegrei: Tenuta Loffredo, Azienda Agricola Vitivinicola Iovino Antonio, La Sibilla, Cantina La Grotta, Vinsi04, Il Quarto Miglio, Salvatore Martusciello.

Irpinia: Case d’Alto, Nativ, Cantina dei Monaci, D’Antiche Terre, Cantine di Marzo, Tenuta Cavalier Ferrante, Donnachiara, Vigne Guadagno, Petilia, Alabastra, Cinque T, Danimi, Historia Antiqua, Tenuta Sarno 1860, Famiglia Pagano Luogosano, Giovanni Carlo Vesce Wines, Cantine Fratelli Addimanda, Feudi di San Gregorio, De Joanna dal 1851, I Capitani, Villa Raiano, Macchie Santa Maria Cantine.

Penisola Sorrentina: Iovine Raffaele