Spettacolo all’Anfiteatro Campano, 6 giorni di concerti gratis: Avitabile e artisti mondiali

Dal 9 al 13 settembre 2026, l’Anfiteatro Campano di Santa Maria Capua Vetere a Caserta ospiterà 6 giorni di concerti gratuiti accogliendo sul palco ospiti di livello internazionale.

Terra Sonans, l’incontro tra arte e cultura: le parole di Enzo Avitabile

Gli spettacoli rientrano nell’ambito del progetto “Terra Sonans-Arte, cultura e vox populi”, un festival a cura di Enzo Avitabile. L’obiettivo è unire cultura, tradizione e storia intrecciando diverse realtà come Mediterraneo, Africa e Oriente. Per questo ad ospitare il progetto sarà l‘Anfiteatro Campano di Santa Maria Capua Vetere, uno dei più grandi dell’antichità romana.

“Il nome stesso, Terra Sonans, richiama l’idea di una terra che vibra, che parla attraverso i suoni delle culture del mondo. Partecipare a questo festival significa vivere un’esperienza immersiva tra arte e storia, un momento di condivisione collettiva, un ponte tra identità locali e culture globali”, – ha spiegato Avitabile all’Ansa.

I concerti gratuiti: ospiti e programma

Il progetto è promosso dalla Regione Campania e prodotto dall’associazione Black Tarantella in collaborazione con il Ministero Della Cultura e il Comune di Santa Maria Capua Vetere. Saranno 6 i concerti ad ingresso gratuito, con la partecipazione di artisti internazionali.

Sarà Salif Keïta ad aprire le danze mercoledì 9 settembre. Il Jan Garbarek Group con Trilok Gurtu suonerà il 10 mentre Dee Dee Bridgewater arriverà l’11. Sabato 12 Rokia Traoré inizierà alle 21, seguita alle 22 da The Art of Improvisation in Iranian Music con Kayhan Kalhor e Kiya Tabassian, affiancati da Niloufar Mohseni. Infine, domenica 13 Enzo Avitabile chiuderà con Rotte Clandestine accanto a Daby Touré.

Sarà possibile accedere ai concerti tramite prenotazione obbligatoria sulla piattaforma Eventbrite. I posti non saranno numerati e per ogni indirizzo email si potranno ricevere al massimo due biglietti.