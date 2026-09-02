Uccide i fratelli poi si toglie la vita, la lite al ristorante poi la tragedia: cosa è successo

Sono Donato, Franco e Gianni Licciardi i tre fratelli morti ad Apice, in provincia di Benevento, a seguito di un drammatico omicidio – suicidio che ha sconvolto l’intera cittadinanza.

Fratelli morti ad Apice: chi sono e perché hanno litigato

Il dramma si sarebbe consumato all’interno del ristorante e hotel Licciardi, sulle colline di Apice, uno dei più noti in zona per matrimoni e cerimonie, gestito dalla famiglia. Secondo una prima ricostruzione, la tragedia sarebbe avvenuta poco prima dell’apertura del locale per pranzo, pare al culmine di una lite sfociata fra i tre fratelli.

Sarebbe stato Gianni ad aprire il fuoco contro Franco e Donato, esplodendo contro di loro alcuni colpi di arma da fuoco, per poi togliersi la vita subito dopo. Sul posto sono giunti i carabinieri per dare il via agli accertamenti del caso e alle indagini per chiarire con esattezza la dinamica della vicenda.

Stando ad una prima ricostruzione a scatenare il duplice omicidio seguito dal suicidio sarebbero state alcune divergenze sulla conduzione del ristorante e dell’albergo. Secondo quanto reso noto da Il Mattino, mentre Donato e Franco avrebbero pianificato una eventuale cessione dell’attività a terzi, Gianni si sarebbe mostrato in disaccordo.

Di qui la discussione che avrebbe portato l’uomo a colpire prima Franco, poi Donato, usando poi la stessa arma per mettere fine anche alla sua di vita. Al momento i carabinieri stanno raccogliendo le ultime testimonianze dei familiari mentre per i corpi dei tre fratelli è stata disposta l’autopsia.

Suicidio, si può sempre chiedere aiuto: ecco come

Chiunque può avere pensieri di suicidio, la cosa fondamentale è non sottovalutarli né fingere di non averli. A volte si fa fatica a vedere una via d’uscita a problemi che sembrano enormi, ma non è mai così: a tutto c’è rimedio e si deve sempre essere ottimisti.

Per questo bisogna chiedere aiuto ai propri familiari, amici o affidarsi ad esperti come Telefono Amico. Inoltre è possibile far riferimento agli psicologi presenti nelle Asl della Regione Campania.