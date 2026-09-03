Tragedia nel Napoletano, schianto tra auto e scooter: è morta una ragazza di 26 anni

Tragedia a Camposano, nel Napoletano, dove a seguito di un grave incidente stradale è morta una ragazza di soli 26 anni. Lo schianto si sarebbe verificato nella notte, causando il decesso sul colpo della giovane vittima.

Incidente a Camposano: è morta una ragazza di 26 anni

Stando a quanto emerso, l’impatto sarebbe avvenuto all’incrocio tra via Trivice d’Ossa e via Pizzariello. La 26enne era a bordo di uno scooter quando, per cause ancora in corso di accertamento, si sarebbe scontrata con un’automobile con a bordo un 20enne (alla guida) e una giovane coetanea.

Al momento non è stata ancora chiarita la dinamica dell’incidente, sul posto sono giunti i carabinieri della Compagnia di Nola per dare il via alle indagini che forniranno una ricostruzione esatta della vicenda, individuando eventuali responsabilità. Resta il dolore per la perdita di una giovane ragazza che avrebbe perso la vita sul colpo e a nulla sarebbero serviti i tentativi dei sanitari di rianimarla.

Anche i due ragazzi dell’automobile coinvolta sarebbero rimasti feriti ma, pare, non siano in pericolo di vita. Entrambi sono stati trasportati presso l’ospedale di Nola.