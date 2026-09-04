Sospeso il servizio di bike sharing a Torre del Greco, ecco i motivi e cosa si sta facendo per ripristinarlo

Le bici elettriche che da meno di 2 anni era possibile noleggiare con un’app nelle vie di Torre del Greco sono state rimosse nei giorni scorsi ed il servizio è al momento sospeso.

Laura Vitiello, Assessora alla Mobilità Sostenibile di Torre del Greco, ha condiviso con la cittadinanza le motivazioni che hanno portato alla sospensione del servizio di Bike Sharing nella città.

Il progetto avviato con fondi ministeriali è giunto al termine

La sospensione del Bike Sharing non è legata, come precisato dall’Assessora, ad una scelta da parte dell’Amministrazione. È stata causata, infatti, dall’esaurimento dei fondi ministeriali, destinati alla promozione della Sharing Mobility, attraverso un servizio a costo zero per i Comuni che vi aderiscono.

Una tavola rotonda per revocare la sospensione del Bike Sharing

L’amministrazione di Torre del Greco intende ripristinare il servizio il prima possibile. In accordo con gli altri comuni coinvolti nella sospensione, cioè Pompei, Scafati e Torre Annunziata, la giunta comunale ha richiesto un tavolo di confronto con la Regione Campania, EAV e Vaimoo S.r.l.

Garantire il servizio in maniera permanente

L’obiettivo principale del tavolo di confronto non riguarda la semplice revoca della sospensione del Bike Sharing, ma la sua efficienza duratura. Ciò sarebbe possibile attraverso risorse regionali e comunali, che permetterebbero di garantire il servizio regolarmente ai comuni interessati.

Ambiente e viabilità

Il servizio di Bike Sharing rappresenta per le città coinvolte uno strumento di sostenibilità e collegamento fra i comuni. Attraverso l’utilizzo del servizio, infatti, risulta più facile per i cittadini spostarsi da un comune all’altro, evitando di utilizzare mezzi di trasporto dannosi per l’ambiente.

“Siamo consapevoli dell’importanza che il bike sharing riveste per il nostro territorio, non solo come servizio di mobilità, ma anche come strumento concreto di sostenibilità ambientale e di collegamento tra i nostri Comuni”, ha dichiarato l’Assessora Vitiello, “Continueremo pertanto a lavorare, insieme agli altri Enti coinvolti, affinché questa opportunità non venga dispersa e soprattutto affinché la mobilità sostenibile continui a rappresentare una priorità per i nostri territori”.