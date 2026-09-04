Portosalvo è in festa! Una settimana tra comici, musica, cibo e la grande processione sul mare di Torre

Torna la festa estiva della Madonna di Portosalvo: la protettrice del quartiere a ridosso del porto di Torre del Greco sarà celebrata con giornate di preghiera e fede ma anche di eventi aperti alla città.

È festa a Portosalvo, il quartiere porto celebra la propria Madre

L’estate volge al termine, a dispetto delle temperature ancora elevate, ma settembre è – ormai da anni – il momento in cui la comunità parrocchiale di Portosalvo celebra la propria patrona.

Una festa che cresce negli anni grazie all’impegno di un affiatato gruppo di volontari della parrocchia sotto la guida del parroco don Vincenzo Vitiello e che in questo 2026 animerà un programma che partirà domani sera, sabato 5 settembre, e si estenderà per oltre una settimana tra preghiere, processioni e festeggiamenti esterni con personaggi del mondo televisivo, musica, area food e tanto spazio a giovani e giovanissimi.

Domenica 13 settembre la processione in diretta su Vesuviolive.it

Culmine dei festeggiamenti sarà la processione sul mare di domenica 13 settembre: il quadro della Madonna di Portosalvo sarà portato su un’imbarcazione che salperà dal porto di Torre del Greco arrivando fino allo specchio di mare antistante il cimitero cittadino.

Qui un toccante momento di commemorazione per i defunti in mare prima di tornare verso il confine tra Torre del Greco ed Ercolano e rientrare in porto.

A rendere ancor più suggestiva la manifestazione sarà il corteo di imbarcazioni private che farà da seguito all’immagine sacra, celebrato con suoni di sirene e fuochi artificiali. Tutta la processione ed il successivo momento di preghiera saranno trasmessi in diretta sui canali di Vesuviolive.it.

I comici di Made in Sud, area food e musica

Sarà una settimana positivamente intensa per Portosalvo: tanti gli eventi di festa che accompagneranno la preghiera. Domani, sabato 5 settembre, si comincia con la Corrida, per la regia di Peppe Medoro e presentata da Leonardo Esposito, che porterà sul palco i “dilettanti allo sbaraglio” del quartiere.

Domenica 6 settembre dedicata ai giovani con giocolieri, mangiafuoco e DJ set. Giovedì 10 settembre Giorgio Cropano presenterà il Festival delle Voci Emergenti alle ore 20.30, prima di far salire sul palco Mino Abbacuccio, comico che il grande pubblico ha imparato ad apprezzare sul piccolo schermo in Made in Sud.

Ancora musica e risate venerdì 11 settembre con il concerto dei The Dreamers e lo show di Mariano Bruno, altro personaggio reduce dai successi di Made in Sud.

Sabato 12 settembre l’immagine della Madonna sarà portata in processione via terra, nelle vie del quartiere. La musica tornerà per la chiusura della festa, domenica 20 settembre, con il concerto di musica classica napoletana della banda ACMT diretta dal maestro Raimondo Esposito dopo la celebrazione delle 19.00 officiata da Don Pasquale D’Orsi nel giorno dell’ottava della festa.

Festa di Portosalvo, il programma completo

PROGRAMMA DI PREGHIERA

Dal 7 al 12 settembre

Al mattino

6.30 – Buongiorno a Maria e S. Rosario

7.00 – Celebrazione Eucaristica

Alla sera

18.30 – S. Rosario e Canto delle litanie

19.00 – Celebrazione Eucaristica

PROGRAMMA RELIGIOSO

Sabato 5 settembre

19.00 | Don Pasquale Moccerino

Rettore del Santuario di Pompei

Venerazione del Quadro e atto di affidamento

Domenica 6 settembre

10.30 | Celebrazione Eucaristica e benedizione delle mamme in attesa e dei bambini

Benedizione delle barche e dei pescherecci sul molo di Levante

19.00 | Padre Carmelo Raco M.S.

Parroco di S. Giorgio Maggiore (Forcella)

Lunedì 7 settembre

19.00 | Sacerdoti novelli della nostra Chiesa di Napoli

Don Nicola Boccia, Don Feliciano Torrero, Don Marco Iengo e Don Salvatore Porricelli

Martedì 8 settembre – Natività di Maria

19.00 | Don Francesco Velotto

Parroco dell’Immacolata a Taverna Noce

Mercoledì 9 settembre

10.30 | Celebrazione Eucaristica con gli ammalati della nostra parrocchia e Unzione degli infermi

Momento di fraternità

19.00 | Don Raffaele Del Duca

Parroco di S. Antonio a Brancaccio

21.00 | Adorazione Eucaristica

Giovedì 10 settembre

19.00 | Don Antonio Salvatore Paone

Parroco dei SS. Domenico Soriano e Nunzio Sulprizio in Napoli

Venerdì 11 settembre

19.00 | Don Giuseppe De Crescenzo

Vicario Episcopale – benedizione dei portatori

Sabato 12 settembre – SS. Nome di Maria – Processione Via Terra

7.00 | Don Mario Pasqua

Parroco di S. Maria del Carmine

11.30 | S. Rosario e Supplica alla Madonna

19.00 | Celebrazione Eucaristica presieduta dal Parroco

A seguire processione con la Venerata Immagine della Madonna

Domenica 13 settembre – Processione Via Mare

9.15 | Giro della Banda musicale per le vie del quartiere

10.30 | Celebrazione Eucaristica con i fanciulli e benedizione degli studenti

17.00 | S. Rosario e Benedizione della Corona ai caduti in mare

17.30 | SOLENNE PROCESSIONE a mare della Madonna di Portosalvo

20.00 | Sulla banchina – Celebrazione Eucaristica presieduta da S.E. Mons. Antonio Di Donna, Vescovo di Acerra e Presidente della Conferenza Episcopale Campana, e atto di affidamento alla Madonna

Domenica 20 settembre – Ottava della Festa

19.00 | Don Pasquale D’Orsi

Vicario parrocchiale S. Maria dell’Aiuto e S. Maria del Carmine al Pittore – S. Giorgio a Cremano

Canto del Te Deum e bacio del quadro della Madonna

PROGRAMMA CIVILE

Sabato 5 settembre

21.00 | La Corrida – dilettanti allo sbaraglio

Regia di Peppe Medoro – Presenta Leonardo Esposito

Domenica 6 settembre

20.30 | Noi siamo i Giovani

Spettacolo per i giovani, giocolieri e mangiafuoco

Serata con DJ set

Giovedì 10 settembre

20.30 | Festival delle Voci emergenti

Presenta Giorgio Cropuano

21.00 | Mino Abbacuccio Cabaret

Venerdì 11 settembre

20.30 | The Dreamers in concerto

21.00 | Mariano Bruno Show

Domenica 13 settembre

11.30 | Momento di festa per i bambini con i gonfiabili e animazione

Domenica 20 settembre

21.00 | Concerto classico napoletano eseguito dalla banda ACMI, diretta dal maestro Raimondo Esposito