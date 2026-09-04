Portosalvo è in festa! Una settimana tra comici, musica, cibo e la grande processione sul mare di Torre
Set 04, 2026 - Giuseppe Mennella
La parrocchia di S.Maria di Portosalvo a Torre del Greco
Torna la festa estiva della Madonna di Portosalvo: la protettrice del quartiere a ridosso del porto di Torre del Greco sarà celebrata con giornate di preghiera e fede ma anche di eventi aperti alla città.
È festa a Portosalvo, il quartiere porto celebra la propria Madre
L’estate volge al termine, a dispetto delle temperature ancora elevate, ma settembre è – ormai da anni – il momento in cui la comunità parrocchiale di Portosalvo celebra la propria patrona.
Una festa che cresce negli anni grazie all’impegno di un affiatato gruppo di volontari della parrocchia sotto la guida del parroco don Vincenzo Vitiello e che in questo 2026 animerà un programma che partirà domani sera, sabato 5 settembre, e si estenderà per oltre una settimana tra preghiere, processioni e festeggiamenti esterni con personaggi del mondo televisivo, musica, area food e tanto spazio a giovani e giovanissimi.
Domenica 13 settembre la processione in diretta su Vesuviolive.it
Culmine dei festeggiamenti sarà la processione sul mare di domenica 13 settembre: il quadro della Madonna di Portosalvo sarà portato su un’imbarcazione che salperà dal porto di Torre del Greco arrivando fino allo specchio di mare antistante il cimitero cittadino.
Qui un toccante momento di commemorazione per i defunti in mare prima di tornare verso il confine tra Torre del Greco ed Ercolano e rientrare in porto.
A rendere ancor più suggestiva la manifestazione sarà il corteo di imbarcazioni private che farà da seguito all’immagine sacra, celebrato con suoni di sirene e fuochi artificiali. Tutta la processione ed il successivo momento di preghiera saranno trasmessi in diretta sui canali di Vesuviolive.it.
I comici di Made in Sud, area food e musica
Sarà una settimana positivamente intensa per Portosalvo: tanti gli eventi di festa che accompagneranno la preghiera. Domani, sabato 5 settembre, si comincia con la Corrida, per la regia di Peppe Medoro e presentata da Leonardo Esposito, che porterà sul palco i “dilettanti allo sbaraglio” del quartiere.
Domenica 6 settembre dedicata ai giovani con giocolieri, mangiafuoco e DJ set. Giovedì 10 settembre Giorgio Cropano presenterà il Festival delle Voci Emergenti alle ore 20.30, prima di far salire sul palco Mino Abbacuccio, comico che il grande pubblico ha imparato ad apprezzare sul piccolo schermo in Made in Sud.
Ancora musica e risate venerdì 11 settembre con il concerto dei The Dreamers e lo show di Mariano Bruno, altro personaggio reduce dai successi di Made in Sud.
Sabato 12 settembre l’immagine della Madonna sarà portata in processione via terra, nelle vie del quartiere. La musica tornerà per la chiusura della festa, domenica 20 settembre, con il concerto di musica classica napoletana della banda ACMT diretta dal maestro Raimondo Esposito dopo la celebrazione delle 19.00 officiata da Don Pasquale D’Orsi nel giorno dell’ottava della festa.
Festa di Portosalvo, il programma completo
PROGRAMMA DI PREGHIERA
Dal 7 al 12 settembre
Al mattino
6.30 – Buongiorno a Maria e S. Rosario
7.00 – Celebrazione Eucaristica
Alla sera
18.30 – S. Rosario e Canto delle litanie
19.00 – Celebrazione Eucaristica
PROGRAMMA RELIGIOSO
Sabato 5 settembre
19.00 | Don Pasquale Moccerino
Rettore del Santuario di Pompei
Venerazione del Quadro e atto di affidamento
Domenica 6 settembre
10.30 | Celebrazione Eucaristica e benedizione delle mamme in attesa e dei bambini
Benedizione delle barche e dei pescherecci sul molo di Levante
19.00 | Padre Carmelo Raco M.S.
Parroco di S. Giorgio Maggiore (Forcella)
Lunedì 7 settembre
19.00 | Sacerdoti novelli della nostra Chiesa di Napoli
Don Nicola Boccia, Don Feliciano Torrero, Don Marco Iengo e Don Salvatore Porricelli
Martedì 8 settembre – Natività di Maria
19.00 | Don Francesco Velotto
Parroco dell’Immacolata a Taverna Noce
Mercoledì 9 settembre
10.30 | Celebrazione Eucaristica con gli ammalati della nostra parrocchia e Unzione degli infermi
Momento di fraternità
19.00 | Don Raffaele Del Duca
Parroco di S. Antonio a Brancaccio
21.00 | Adorazione Eucaristica
Giovedì 10 settembre
19.00 | Don Antonio Salvatore Paone
Parroco dei SS. Domenico Soriano e Nunzio Sulprizio in Napoli
Venerdì 11 settembre
19.00 | Don Giuseppe De Crescenzo
Vicario Episcopale – benedizione dei portatori
Sabato 12 settembre – SS. Nome di Maria – Processione Via Terra
7.00 | Don Mario Pasqua
Parroco di S. Maria del Carmine
11.30 | S. Rosario e Supplica alla Madonna
19.00 | Celebrazione Eucaristica presieduta dal Parroco
A seguire processione con la Venerata Immagine della Madonna
Domenica 13 settembre – Processione Via Mare
9.15 | Giro della Banda musicale per le vie del quartiere
10.30 | Celebrazione Eucaristica con i fanciulli e benedizione degli studenti
17.00 | S. Rosario e Benedizione della Corona ai caduti in mare
17.30 | SOLENNE PROCESSIONE a mare della Madonna di Portosalvo
20.00 | Sulla banchina – Celebrazione Eucaristica presieduta da S.E. Mons. Antonio Di Donna, Vescovo di Acerra e Presidente della Conferenza Episcopale Campana, e atto di affidamento alla Madonna
Domenica 20 settembre – Ottava della Festa
19.00 | Don Pasquale D’Orsi
Vicario parrocchiale S. Maria dell’Aiuto e S. Maria del Carmine al Pittore – S. Giorgio a Cremano
Canto del Te Deum e bacio del quadro della Madonna
PROGRAMMA CIVILE
Sabato 5 settembre
21.00 | La Corrida – dilettanti allo sbaraglio
Regia di Peppe Medoro – Presenta Leonardo Esposito
Domenica 6 settembre
20.30 | Noi siamo i Giovani
Spettacolo per i giovani, giocolieri e mangiafuoco
Serata con DJ set
Giovedì 10 settembre
20.30 | Festival delle Voci emergenti
Presenta Giorgio Cropuano
21.00 | Mino Abbacuccio Cabaret
Venerdì 11 settembre
20.30 | The Dreamers in concerto
21.00 | Mariano Bruno Show
Domenica 13 settembre
11.30 | Momento di festa per i bambini con i gonfiabili e animazione
Domenica 20 settembre
21.00 | Concerto classico napoletano eseguito dalla banda ACMI, diretta dal maestro Raimondo Esposito