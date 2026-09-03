Torre del Greco, controlli nei mercati: 8 verbali per occupazione abusiva e violazioni igieniche

La Polizia municipale e i carabinieri hanno effettuato una serie di controlli nei mercati di Torre del Greco. Scattate sei sanzioni per l’occupazione irregolare del suolo pubblico e due per la vendita di prodotti esposti senza adeguate protezioni.

Controlli nelle piazzette del centro

Otto verbali per violazioni legate all’occupazione di suolo pubblico e al rispetto delle norme igienico-sanitarie: è questo il bilancio dell’attività di controllo effettuata dalla polizia municipale di Torre del Greco nell’area mercatale della città.

L’operazione, coordinata dal comandante della polizia municipale Gennaro Russo, ha coinvolto principalmente gli agenti del settore Attività economiche, guidato dalla tenente Giuliana Lorenzi, con il supporto di una pattuglia dei carabinieri. I controlli si sono concentrati nelle aree delle cosiddette piazzette, a partire da largo Santissimo.

Sanzioni per l’occupazione del suolo pubblico e violazioni delle norme igienico sanitarie

Gli operatori hanno passato al setaccio le attività commerciali presenti nella zona, verificando il rispetto delle autorizzazioni rilasciate ai titolari, con particolare attenzione agli spazi occupati all’esterno dei negozi, dove sono emerse le principali irregolarità. Al termine delle verifiche sono state elevate sei sanzioni amministrative nei confronti di altrettanti commercianti, che occupavano una superficie maggiore rispetto a quello consentita.

Durante le verifiche sono emerse anche due violazioni delle norme igienico sanitarie con conseguenti sanzioni. Dei prodotti destinati al consumo erano, infatti, stati esposti senza le necessarie precauzioni per proteggerli dagli agenti atmosferici.

Per la prima volta utilizzate anche le telecamere

Una delle novità dell’attività di controllo è stato l’utilizzo da parte delle forze dell’ordine delle immagini del sistema di videosorveglianza cittadino per individuare le situazioni di maggiore criticità. Grazie al coordinamento con la sala operativa, gli agenti della polizia municipale hanno potuto visionare le immagini delle telecamere e individuare le aree con maggiori irregolarità.

I controlli proseguiranno nei prossimi giorni

L’attività di controllo nelle aree mercatali cittadine non sarebbe destinata a fermarsi. Nei prossimi giorni, infatti, sono previste ulteriori verifiche da parte della polizia municipale, con l’eventuale supporto dei carabinieri.