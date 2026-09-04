Follia nel Napoletano: sfuggono ai carabinieri e si schiantano con il camion contro il muro

Un inseguimento folle si è verificato per le strade di Somma Vesuviana dove un uomo sarebbe scappato a bordo di un camion, per sfuggire ai carabinieri, per poi schiantarsi contro un muro.

Somma Vesuviana, scappa con un camion e si schianta

I carabinieri della locale stazione, durante il servizio di pattuglia, in mattinata, notano un camion provvisto di una targa diramata nelle ricerche. Il mezzo, infatti, sarebbe stato rubato durante la notte da ignoti non ancora identificati. Di qui l’intervento dei militari che provano a fermare l’uomo ma il conducente tira dritto.

Per questo motivo parte un inseguimento per le strade del comune, con i carabinieri che cercano di stare dietro al camion per bloccarlo al momento opportuno. A bordo, oltre al conducente di 33 anni, c’è anche una donna, di 30 anni, entrambi già noti alle forze dell’ordine.

La fuga, però, dura poco. Durante la corsa l’autocarro perde il controllo e finisce contro un muro in via Pomigliano. I carabinieri si avvicinano, così, al camion e fanno scendere conducente e passeggero. Stando alle indagini effettuate, i due avrebbero rubato il veicolo la sera precedente.

Il 33enne è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e denunciato per furto. Anche la donna è stata denunciata e dovrà rispondere di furto. L’uomo ora è agli arresti domiciliari in attesa di giudizio.