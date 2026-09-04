Esce dal bagno e si accascia, lacrime in Campania per Andrea: è morto a 31 anni

Dolore a Caserta per Andrea Zampella, un ragazzo morto a soli 31 anni dopo aver accusato un malore in casa. Una notizia che ha gettato nello sconforto l’intera comunità cittadina.

Caserta, esce dal bagno e si accascia: ragazzo morto a 31 anni

Stando a quanto reso noto da Edizione Caserta, il dramma si sarebbe consumato all’interno dell’abitazione del 31enne, situata in via Eleuterio Ruggiero. Il giovane, secondo una prima ricostruzione ancora tutta da chiarire, sarebbe uscito dal bagno e, pochi istanti dopo, si sarebbe accasciato sul pavimento.

Sul posto sarebbero giunti i sanitari del 118 che, nonostante le manovre di rianimazione messe in campo, si sarebbero ritrovati dinanzi un quadro clinico già gravemente compromesso. Per questo motivo, dopo le prime manovre, avrebbero trasferito il giovane presso l’ospedale di Caserta. Il giovane sarebbe deceduto, pare, per un probabile arresto cardiaco.

Restano da chiarire le cause alla base del malessere improvviso che sarebbe poi degenerato decretando il decesso del giovane Andrea. Resta il dolore di familiari, amici e dell’intera comunità per la perdita improvvisa e prematura del ragazzo.