La protesta contro il carovita continua a Napoli: si uniscono i bottegai di San Gregorio Armeno

Nonostante la protesta degli autotrasportatori sia terminata un po’ ovunque al Sud, a Napoli la manifestazione prosegue in piazza San Domenico Maggiore, ricevendo anche l’appoggio dei commercianti di San Gregorio Armeno.

Protesta a Napoli: si uniscono i commercianti di San Gregorio

Con il decreto emanato dal Governo, e l’invio di forze di polizia per sciogliere i blocchi, già dalla giornata di ieri si è verificata una graduale ripresa della circolazione di merci e carburante. La maggior parte delle strade è stata sgomberata dai manifestanti che hanno “resistito” soltanto in alcuni punti del territorio.

A Napoli, il blocco è stato portato avanti nella zona porto, al varco Bausan, seguita dai presidi rimasti attivi ad Ischia e Procida. Anche nel Salernitano, a Bellizzi, i commercianti si sono uniti per far sentire la propria voce contro il carovita. Stesse motivazioni che hanno spinto gli studenti di San Giorgio a Cremano e Portici a scioperare.

In queste ore, a scendere in campo, sono stati ancora una volta i cittadini partenopei che hanno aderito all’iniziativa promossa dall’attivista Gigi Lista, riunendosi in piazza San Domenico Maggiore. A fornire la propria adesione al movimento sono stati alcuni alcuni bottegai della storica strada dei presepi, San Gregorio Armeno, che saranno presenti oggi alle ore 17:00 in piazza per testimoniare concretamente la loro vicinanza a chi protesta.

Un gesto di solidarietà che nasce da chi conosce il valore del lavoro, del sacrificio quotidiano e delle difficoltà che attraversano le attività produttive del territorio. Anche il cuore pulsante dell’artigianato e della tradizione napoletana, dunque, appoggia la causa degli autotrasportatori, gli agricoltori e tutti i cittadini che stanno manifestando contro il carovita, il caro carburante e le difficoltà economiche che colpiscono famiglie e lavoratori.