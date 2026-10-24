Trofeo Dragon Boat “Città di Torre del Greco”: sport, scuole e il ricordo di Davide Tizzano

Torre del Greco si prepara per giornate all’insegna dello sport: le Dragon Boat si daranno battaglia sul mare nei giorni tra 27 e il 31 ottobre. Presso il Circolo Nautico di Torre del Greco il comune, nella figura della consigliera delegata allo sport, Valentina Ascione, ha presentato il trofeo Città Torre del Greco.

Un evento che coinvolge tutti i centri sportivi del centro-sud Italia

Giornate di sport ricche quelle tra il 27 e il 31 ottobre: l’invito è esteso a tutte le regioni del centro-sud Italia, con la partecipazione in particolare di Campania, Puglia e Lazio. L’iniziativa punta alla promozione del territorio marittimo della città e alla collaborazione tra varie realtà studentesche.

L’evento si strutturerà in gare tra le scuole aderenti tra il 27 e il 30, mentre il 31 ottobre si terranno le premiazioni del trofeo Città Torre del Greco, Davide Tizzano (in onore dell’atleta olimpico scomparso il 29 dicembre scorso), e Sirene di Ulisse, dedicato alla categoria femminile. L’ultimo giorno verrà arricchito inoltre da una regata in Dragon Boat.

La presentazione della manifestazione nel ricordo di Davide Tizzano

La consigliera delegata allo sport Valentina Ascione si è detta soddisfatta dei continui progressi del comune per divulgare l’amore e il senso dello sport:

«Abbiamo voluto portare questo evento a Torre del Greco per promuovere lo sport tra i giovani e dare risalto alla cultura marinara del nostro territorio. Ci tenevo particolarmente a ricordare, con grande emozione, l’atleta olimpico Davide Tizzano, scomparso prematuramente il 29 dicembre scorso. Avevamo condiviso il sogno di riportare il Dragon Boat a Torre del Greco: realizzare oggi questo progetto significa dare continuità a quell’idea e alla sua visione dello sport».



Alla presentazione dell’evento anche il presidente del Circolo Nautico di Torre del Greco Gianluigi Ascione è intervenuto sull’organizzazione, ringraziando tutti coloro che si sono prodigati per rendere possibile la manifestazione:

«Siamo felici di accogliere i partecipanti provenienti dal nostro territorio e da altre regioni. Ringrazio le istituzioni, Capitaneria, polizia e tutta la componente tecnica del circolo, il cui contributo è fondamentale per la realizzazione dell’evento. Come sodalizio garantiremo il massimo supporto alle attività, mettendo a disposizione le nostre competenze e le nostre strutture».

A suggellare l’incontro sono stati il commosso ricordo di Davide Tizzano tracciato da Mauro Mulazzani (Federcanottaggio regionale) e la presentazione dei trofei in palio – Città di Torre del Greco, Davide Tizzano e Sirene di Ulisse – a cura di Roberta Reisino (Nautilus).

Tra autorità, scuole e partner del comitato organizzatore, la conferenza ha così dato ufficialmente forma a una visione condivisa, trasformando la passione per il mare e lo sport in una concreta festa per la città.