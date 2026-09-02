Dal 4 all’8 settembre avrà inizio Vicenzaoro, il salone internazionale dell’oreficeria, gioielleria e orologeria, dove da oltre settant’anni centinaia di brand di lusso provenienti da tutto il mondo si riuniscono alla Fiera di Vicenza.

Per questa edizione, Torre del Greco torna protagonista con l’artigianato del corallo e con un’importante novità; infatti Sabato 5 e Domenica 6, sarà possibile visitare alla Fiera una “porta” che permetterà di mostrare ai visitatori il museo virtuale di Torre del Greco.

MAC3: il Museo Virtuale del Cammeo e del Corallo a Vicenzaoro

Il Mac3, il Museo d’Arte del Corallo, del Cammeo e della Città di Torre del Greco, è il primo esempio al mondo di museo virtuale interamente dedicato al cammeo e al corallo. Inaugurato il 15 ottobre 2025, sarà a breve visitabile nella sede in Via Circumvallazione 139, nel Complesso dell’Ex Orfanatrofio SS. Trinità. L’obiettivo del progetto è la divulgazione e la conservazione dell’arte orafa torrese attraverso l’esperienza immersiva delle nuove tecnologie.

Il Mac3 sta ormai facendo molto parlare di sé, tanto che lo scorso luglio, il magazine dedicato al lusso Luxury Prêt-à-Porter lo ha citato all’interno di un articolo dedicato agli itinerari da non perdere in Italia e in Europa.

Una grande occasione: le parole del sindaco Mennella

Prima che le porte della sede del Museo Virtuale vengano finalmente aperte, la partecipazione alla Fiera Vicentina rappresenta un’importante occasione per farsi conoscere dal pubblico internazionale fatto non solo di curiosi, ma soprattutto di esperti.

Il sindaco di Torre del Greco Luigi Mennella ha infatti commentato l’iniziativa con grande entusiasmo definendola “una scommessa nata principalmente per attrarre ulteriormente i visitatori e fornire loro elementi utili per comprendere la storicità di una lavorazione, quella del corallo e del cammeo, che ha reso i nostri artigiani un esempio unico in tutto il mondo”.