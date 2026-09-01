Il sindaco del Rione Sanità: il film gratis a Napoli, Francesco di Leva incontra il pubblico

L’attore Francesco Di Leva sarà protagonista della nuova serata Napoli Mon Amour, la rassegna di cinema gratis che accoglierà gli ospiti mercoledì 2 settembre 2026 nella Cavea di Piazza Garibaldi con la proiezione del film “Il sindaco del Rione Sanità”.

Il sindaco del Rione Sanità: il film gratis a Napoli con Di Leva

Di Leva, protagonista del racconto, introdurrà la proiezione del film di Mario Martone, tratto dall’omonima opera teatrale di Eduardo De Filippo, L’appuntamento rientra nella rassegna cinematografica organizzata da Dedalus Cooperativa Sociale, promossa e finanziata dal Comune di Napoli nell’ambito di Estate a Napoli 2026.

L’iniziativa contribuisce al percorso di valorizzazione della Cavea e di piazza Garibaldi portato avanti dall’amministrazione comunale attraverso Bella Piazza, progetto di co-gestione pubblico-privato dell’area Nord di piazza Garibaldi sostenuto da Fondazione Con il Sud con il Comune e una rete di enti, fondazioni e forze del territorio.

Di Leva, che nel film interpreta Antonio Barracano, incontrerà il pubblico presente. Il giornalista Gianmaria Tammaro modererà l’incontro, l’ingresso è libero e gratuito fino ad esaurimento dei posti disponibili. Per l’attore, Napoli Mon Amour rappresenta anche un modo concreto di prendersi cura di uno spazio centrale e complesso della città.

“Mi fa piacere partecipare a un’iniziativa che ha come missione l’incontro tra le persone. Il cuore del progetto è proprio lo stare insieme, valorizzando piazza Garibaldi e le persone che la abitano. Con Bella Piazza si restituisce valore alla comunità e Napoli dimostra ancora una volta di saper essere inclusiva. Sono stati fatti sforzi importanti per quest’area, insieme a Dedalus ed Est(ra)Moenia abbiamo costruito un percorso vivo e attivo. Questa è la dimostrazione che, quando si crea aggregazione, le cose possono funzionare” – ha affermato Di Leva.

La proiezione del 2 settembre assume per l’attore un significato particolare, legato al percorso teatrale e cinematografico de “Il sindaco del rione Sanità”: “Da quella esperienza sono trascorsi ormai otto anni. Il testo ha fatto da apripista al percorso artistico internazionale del Nest: debuttammo nella nostra sala da cento posti a San Giovanni a Teduccio e, dopo appena venti giorni, arrivarono persone da tutto il mondo per assistere allo spettacolo. L’obiettivo era abbattere le barriere tra le periferie e il centro. Portare oggi il film nella Cavea di piazza Garibaldi significa realizzare ciò che auspicavamo otto anni fa: stiamo compiendo un viaggio”.

L’iniziativa fa parte di una manifestazione che ha preso il via il 26 agosto e proseguirà fino al 4 settembre, con dieci proiezioni dedicate a Napoli e ai suoi autori, con una selezione curata da Casa Cinema. Napoli Mon Amour proseguirà giovedì 3 settembre con “Mi batte il corazon” di Francesco Prisco e si concluderà venerdì 4 settembre con “Come prima” di Tommy Weber. Tutte le proiezioni iniziano alle ore 21.