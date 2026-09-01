Napoli, traffico e viabilità per settembre: la mappa di cantieri e strade chiuse

Giorni di traffico intenso e viabilità rallentata in questo rientro di settembre a Napoli a causa dei numerosi cantieri seminati per la città. Dal quartiere Chiaia fino a Napoli Este, il rientro dalle ferie per i napoletani è già un incubo.

A Napoli viabilità compromessa durante il mese di settembre

Nel mese di settembre Napoli affronterà una crisi di viabilità non indifferente a causa dei diversi cantieri in programma sparsi per tutta la città. Partiamo da Chiaia, dove la circolazione è interessata da modifiche sulla Riviera.

Il divieto di transito riguarda la corsia preferenziale nel tratto compreso tra piazza della Repubblica e via San Pasquale, dove la chiusura è prevista fino al 15 settembre. Situazione diversa, ma sempre da tenere d’occhio, nel tratto tra via San Pasquale e piazza Vittoria, interessato dal divieto fino al 6 settembre. Insomma, per chi attraversa quotidianamente la zona, meglio mettere in conto qualche minuto in più.

Altro punto caldo è Fuorigrotta, con la Galleria Laziale interessata da interventi nelle giornate dall’1 al 4 settembre e dal 7 all’11 settembre. Le limitazioni alla circolazione sono previste principalmente tra le 8:00 e le 15:00, ma attenzione anche alla fascia notturna: alcuni interventi sono programmati tra le 22:00 e le 5:00. Una doppia finestra che potrebbe creare rallentamenti soprattutto negli orari di punta.

Non va meglio alla Sanità, dove la rampa San Gennaro resterà chiusa fino al 25 settembre. Una modifica destinata a incidere sulla viabilità del quartiere per gran parte del mese. A Napoli Est, infine, proseguono i lavori su via Mario Palermo, con interventi previsti fino all’11 settembre, nella zona di Botteghelle.

Ad aggravare la situazione traffico il Bufala Fest

Nel cuore della città, invece, a cambiare la viabilità è anche il calendario degli eventi. In piazza Municipio arriva il Bufala Fest, in programma dal 2 al 6 settembre. Per consentire lo svolgimento della manifestazione, il divieto di transito è già scattato e resterà in vigore fino al 9 settembre nel tratto compreso tra via Vittorio Emanuele III e via Ammiraglio Acton, sulla carreggiata adiacente al Maschio Angioino.

In sintesi, le cinque zone da tenere sotto controllo sono Chiaia, Fuorigrotta, San Ferdinando, Sanità e Napoli Est. E non è ancora cominciata la scuola. La Campania ha fissato l’inizio del calendario al 15 settembre, mentre i nidi e le scuole per l’infanzia cominceranno qualche giorno prima, l’11 settembre.