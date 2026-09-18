Accoltella l’insegnante in classe, gli amici del 13enne: “La odiava per un’insufficienza”

Attimi di terrore questa mattina in un istituto di Centocelle, in provincia di Roma, dove uno studente di scuola media avrebbe accoltellato la sua insegnante.

Roma, studente ha accoltellato l’insegnante a scuola

Il ragazzo, di 13 anni, si sarebbe reso protagonista dell’aggressione, con l’intenzione di filmare la scena tramite l’utilizzo del suo cellulare, collegato a Telegram. Secondo una prima ricostruzione, fornita dall’Ansa, sarebbe entrato per ultimo in classe dopo essersi recato in bagno, probabilmente per collegare la telecamera al social.

Al suo rientro in classe avrebbe prima spruzzato uno spray urticante sul volto della docente, per poi ferirla con una coltellata al fianco. A fermare la furia del giovane sarebbe stato un compagno di scuola. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Stazione Centocelle e i sanitari del 118 che hanno soccorso la vittima, una donna di 66 anni in stato di shock ma non in pericolo di vita.

“Lo ha fatto perché aveva ricevuto un debito e la odiava” – avrebbero raccontato gli studenti che hanno assistito alla scena. La 66enne insegnava lettere ed era al suo ultimo anno di lavoro prima di andare in pensione. Il ragazzo avrebbe dovuto svolgere il compito in classe per recuperare l’insufficienza ricevuta alla fine dello scorso anno.

Il 13enne viene descritto come un ragazzo tranquillo che non aveva mai dato segni di squilibrio tali da presagire un episodio del genere. Non si esclude l’influenza di portali social e siti violenti a cui si sarebbe avvicinato negli ultimi tempi. Ipotesi che ha spinto il ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara, ad ipotizzare la possibilità di vietare l’accesso ai social e ai canali pericolosi ai minori di 15 anni.