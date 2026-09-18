Notti di grande musica a Torre del Greco: al Jazz Festival arrivano Ray Gelato e Vincent Peirani

Torre del Greco si prepara a vivere un altro fine settimana di grande musica con il terzo weekend del Voci d’Autunno Jazz Festival.

Il palcoscenico degli ex Molini Meridionali Marzoli torna ad accendersi con due concerti completamente diversi, ma accomunati dalla qualità e dal respiro internazionale: Ray Gelato & The Giants, venerdì 18 settembre, e Vincent Peirani, sabato 19.

Due serate da segnare in calendario per chi ama la musica dal vivo e per chi vuole scoprire, ancora una volta, quanto possa diventare suggestiva la cornice di via Calastro quando la cultura incontra uno dei luoghi più identitari della città e le specialità gastronomiche locali.

Entrambi gli appuntamenti inizieranno alle 21, negli spazi esterni degli ex Molini Meridionali Marzoli. L’ingresso è gratuito, con posti a sedere disponibili fino a esaurimento.

Ray Gelato, venerdì la notte dello swing

Si parte venerdì con un artista che non ha bisogno di troppe presentazioni per gli appassionati di swing: Ray Gelato, sassofonista, cantante e bandleader britannico, porta a Torre del Greco tutta l’energia dei grandi concerti swing insieme ai suoi The Giants. Un gradito ritorno per l’artista londinese già ospite nella città del corallo in un concerto di grande successo tenuto durante le festività natalizie del 2024.

Il risultato è una serata che promette di essere soprattutto spettacolo: sax, ritmo, ironia e quella capacità di coinvolgere il pubblico che ha fatto di Gelato uno dei nomi più riconoscibili della scena internazionale.

Una musica che affonda le proprie radici nella tradizione delle grandi orchestre, ma che sul palco acquista una dimensione contemporanea, vivace e trascinante: insomma, agli ex Molini venerdì sera sarà difficile stare fermi.

Vincent Peirani, sabato di fisarmonica ed atmosfera

Il giorno dopo si cambia registro: sabato 19 settembre arriva Vincent Peirani con Time Reflections, progetto nel quale il musicista francese porta la fisarmonica ben oltre l’immaginario al quale siamo abituati ad associarla.

Improvvisazione, elettronica, rock e ricerca si incontrano in un universo sonoro nel quale lo strumento diventa protagonista assoluto, assumendo colori e possibilità completamente differenti.

Con Living Being IV la musica diventa così un dialogo continuo tra composizione e improvvisazione, tra individualità e dimensione collettiva.

Una proposta profondamente diversa da quella di Ray Gelato, ma proprio per questo perfettamente coerente con lo spirito di Voci d’autunno: sorprendere il pubblico, attraversare linguaggi differenti e portare a Torre del Greco artisti di livello internazionale.

La musica torna protagonista agli ex Molini

Il terzo fine settimana della quarta edizione di Voci d’autunno Jazz Festival conferma dunque la formula di una rassegna che ha saputo trasformare gli ex Molini Meridionali Marzoli in un vero spazio per la musica e per la cultura cittadina.

Dopo gli appuntamenti con Raphael Gualazzi, Chanda Rule, Daniele Sepe e Sergio Cammariere, il festival aggiunge altri due nomi importanti al proprio percorso.

Una manifestazione voluta dall’amministrazione comunale del sindaco Luigi Mennella, con la direzione artistica di Gennaro Russo, che guarda alla musica come occasione di valorizzazione di un luogo simbolo di Torre del Greco.

Due modi completamente diversi di intendere il jazz, due notti di musica gratuita e un’altra occasione per vivere gli ex Molini Meridionali Marzoli attraverso la cultura.

Appuntamenti fino a fine settembre

E il festival non è ancora finito: gli ultimi appuntamenti sono in programma il 25 e 26 settembre. L’ultimo weekend del mese vedrà ospite nell’arena dei Mulini Marzoli la bravissima Karima, con il suo spettacolo Canta Autori. A chiudere la kermesse ci sarà Athene Wilson con la Luca Giordano Band.