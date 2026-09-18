C’è un ospedale campano tra i migliori del mondo: è tra le 300 strutture d’eccellenza

C’è un ospedale campano nella prestigiosa classifica World’s Best Specialized Hospital 2027 che premia le strutture specializzate migliori al mondo: si tratta del Pineta Grande Hospital, vera e propria eccellenza del territorio con sede a Castel Volturno, nel Casertano.

Pineta Grande, l’ospedale campano tra i migliori al mondo

Un nuovo importante riconoscimento internazionale per il Pineta Grande che entra per il primo anno nella classifica stilata da Newsweek in collaborazione con Statista, tra le principali realtà mondiali nella valutazione delle strutture sanitarie, collocandosi tra le strutture sanitarie di rilievo internazionale.

La graduatoria prende in esame gli ospedali specializzati in 13 aree della medicina. La ricerca è stata condotta su migliaia di strutture a livello mondiale, basandosi principalmente sulle raccomandazioni espresse da professionisti della sanità e dai pazienti, integrate da indicatori relativi ad accreditamenti, certificazioni, designazione dei centri.

L’inserimento del Pineta Grande Hospital nei 300 ospedali del mondo consolida, così, la sua presenza nelle principali classifiche internazionali dedicate alla qualità e all’innovazione in ambito sanitario, confermando l’impegno della struttura nello sviluppo di una sanità sempre più specializzata, tecnologicamente avanzata e orientata ai bisogni dei pazienti, specie quelli più critici. Un riconosicmento che valorizza il lavoro quotidiano di medici, infermieri, professionisti sanitari e tutto il personale.

Il nuovo traguardo si aggiunge ad una serie di riconoscimenti internazionali già ottenuti. La struttura è infatti presente nella classifica World’s Best Hospital degli ultimi due anni e nel 2026 è entrata anche nella graduatoria World’s Best Smart Hospitals, dove ha raggiunto il 12esimo posto in Italia, risultando l’unica struttura della Campania presente in classifica.