Napoli attende il prodigio di San Gennaro: programma, orari e dove vedere il miracolo

Anche quest’anno, in occasione del 19 settembre, giorno della festività di San Gennaro, Napoli attende con trepidazione il miracolo del Santo Patrono: un momento carico di fede, devozione e tradizione per l’intera città partenopea che si prepara a vivere uno dei momenti religiosi più attesi dell’anno.

Miracolo di San Gennaro 2026 a Napoli: orari e diretta

La Cattedrale, nella giornata del 19 settembre, resterà aperta dalle ore 7:30 fino alle 21:00. La Santa Messa inizierà alle 8:00, seguita alle 8:45 dalla lettura della Passione. La celebrazione entrerà nel vivo dalle ore 10:00 quando Don Mimmo Battaglia si recherà nella Cappella del Tesoro mentre l’abate, monsignor Vincenzo De Gregorio, con il sindaco Gaetano Manfredi e il presidente della Campania Roberto Fico, provvederà all’apertura della cassaforte che custodisce le ampolle con il Sangue.

Le reliquie verranno portate all’altare maggiore della Cattedrale per la Solenne Celebrazione Eucaristica, durante la quale, qualora si verificasse il prodigioso evento della liquefazione, verrà dato l’annuncio ai fedeli presenti. Il gesto simbolico dell’avvenuto miracolo si lega allo sventolio di un fazzoletto bianco. Al termine della Messa, l’Arcivescovo percorrerà la navata centrale e, giunto all’esterno, mostrerà alla Città e ai fedeli le ampolle con il Sangue del Santo Martire.

L’evento prodigioso, dunque, potrebbe risultare compiuto anche pochi minuti dopo l’avvio della celebrazione delle 10:00. Se, invece, il sangue dovesse risultare ancora denso, verranno effettuati ulteriori tentativi nel corso della giornata. La Santa Messa verrà celebrata anche alle 12.30 mentre dalle 16:00 alle 18:30 il Sangue prodigioso sarà offerto alla venerazione dei fedeli. La Messa conclusiva si terrà alle 18.30.

Sarà possibile assistere all’evento miracoloso dal vivo, recandosi al Duomo, oppure in diretta. Attraverso i canali Facebook e Youtube di Vesuvio Live, infatti, gli utenti potranno seguire passo dopo passo, a partire dalle 9:30, l’intera cerimonia. Grazie alla live su Youtube, la celebrazione del miracolo di San Gennaro sarà visibile direttamente sulla propria smart Tv, mentre la diretta social darà la possibilità ai cittadini di seguire l’evento anche lontano da casa.