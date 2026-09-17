Auguri Federico Salvatore, oggi avrebbe compiuto 67 anni: un evento per ricordarlo

Oggi Federico Salvatore avrebbe compiuto 67 anni: in occasione del giorno del suo compleanno, la famiglia del celebre cantautore napoletano ha annunciato un grande evento dedicato che si terrà l’8 ottobre al Teatro Augusteo.

Federico Salvatore: l’evento per il 67esimo compleanno

Circa 4 anni fa, all’età di 63 anni, Federico Salvatore si è spento dopo aver combattuto a lungo contro la malattia che lo aveva colpito. Una notizia che gettò nello sconforto l’intera città di Napoli, legata strettamente alla sua musica e ai suoi più grandi tormentoni.

“Oggi Federico avrebbe compiuto 67 anni ma ogni volta che una sua canzone comincia… noi siamo sempre lì. Le parole sono le stesse, ma hanno qualcosa di nuovo da dirci. Forse perché siamo cambiati noi o perché forse certe parole sanno aspettare che diventiamo capaci di capirle” – si legge nella nota diffusa sui canali social del cantante.

“Federico ha lasciato tante cose ad aspettarci. Un pensiero dentro una risata. Una tenerezza nascosta in una provocazione. Una domanda che credevamo rivolta agli altri e che, a un ascolto successivo, ci riguarda. E quella libertà meravigliosa di attraversare il mondo senza doversi mettere d’accordo con tutte le sue abitudini”.

“La sua voce continua a circolare così: nelle case, nei ricordi, nelle conversazioni. C’è chi la conosce da sempre e chi la incontra adesso. Chi ricorda ogni parola e chi si ferma su una frase, sorpreso che qualcuno abbia saputo dare una forma così precisa a qualcosa che sentiva confusamente. È bello pensare che, anche oggi, da qualche parte qualcuno possa ascoltare Federico per la prima volta. Che questo giorno custodisca ancora la possibilità di un inizio”.

“Forse a noi, oggi, manca anche la semplicità di potergli fare gli auguri. Sentire la sua risposta, parlare di tutto e di niente, lasciare che la giornata trascorra con quella distrazione felice che ci concediamo quando le persone amate sono lì. E anche da questo desiderio di vicinanza nasce la festa che stiamo preparando. Quest’anno festeggeremo insieme l’8 ottobre al Teatro Augusteo, con tanti amici, per Se io fossi Federico Salvatore”.

“Ci ritroveremo per cantare, per ascoltare, per stare bene insieme nel suo nome. Ognuno porterà il proprio Federico: quello conosciuto di persona, quello incontrato in una canzone, quello che gli ha fatto compagnia senza sapere di farlo. Ricordi diversi che, per una sera, potranno riconoscersi nella stessa voce. Un teatro serve anche a questo: a far incontrare persone che hanno provato, separatamente, la stessa emozione”.

“E in mezzo a tutti noi, alle canzoni e agli auguri, il regalo lo farà Federico a voi. Durante la serata finalmente annunceremo la data di uscita del suo disco Azz… 25 anni dopo! E ci commuove poter parlare di lui al futuro. Sapere che ci sarà un giorno da segnare, un ascolto da aspettare, un momento in cui fare spazio alla sua voce e lasciarla arrivare. Forse una parte del mistero della musica è proprio qui: nasce dalla vita di qualcuno e continua in quella degli altri”.