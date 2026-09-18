Tragico incidente a Napoli, scontro violentissimo in via Argine: cosa è successo

Un grave incidente si è verificato nella serata di ieri in via Argine, nel quartiere Ponticelli di Napoli, dove due auto si sarebbero scontrate violentemente.

Ponticelli, incidente in via Argine: scontro tra 2 auto

Lo schianto sarebbe avvenuto intorno alle 20:30. Secondo una prima ricostruzione, l’impatto sarebbe avvenuto a seguito dell’alta velocità di una delle due vetture. A seguito del violentissimo schianto, l’automobile più piccola avrebbe roteato su sé stessa, finendo incastrata sul marciapiede.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 e le forze dell’ordine per i rilievi del caso. Il bilancio è di due persone trasportate in ospedale in codice giallo: per fortuna non sono in pericolo di vita ma la dinamica avrebbe potuto portare a conseguenze drammatiche.

Sul luogo dell’incidente è giunto anche il deputato Francesco Emilio Borrelli, di ritorno da Pompei dove proprio poche ore prima una donna era stata investita e uccisa mentre attraversava sulle strisce pedonali. La signora, di 66 anni, sarebbe deceduta poco dopo il suo arrivo in ospedale. A soccorrerla per primo sarebbe stato il marito che, in quel tragico momento, stava passeggiando davanti a lei.