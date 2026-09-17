Spettacolo di luci e acqua a Napoli: 2 giorni di show immersivi gratis e un concerto

Il 18 e 19 settembre 2026 Chilly, il noto brand di prodotti per l’igiene intima, porta a Napoli il Chilly Live Show, uno spettacolo di acqua, luci e videoproiezioni che si terrà in Piazza Dante e vedrà la partecipazione della cantante Francesca Michielin.

Chilly Show a Napoli: spettacolo di luci e acqua in Piazza Dante

Chilly, parte di Bolton – multinazionale familiare italiana che produce beni di largo consumo con un portafoglio idversificato che conta oltre 60 marchi di qualità – trasformerà Piazza Dante in un palcoscenico urbano tra giochi d’acqua, luci e videoproiezioni, regalando a cittadini e visitatori ben due serate di show immersivo gratuito.

Per entrambe le date, al calar del sole, tutti potranno assistere ad un’esperienza visiva e multisensoriale nel cuore della città, con uno show pensato per coinvolgere il pubblico attraverso immagini, musica e scenografie d’acqua. Ad aprire il weekend, venerdì 18 settembre, sarà il concerto di Francesca Michielin, protagonista della serata inaugurale del Chilly Live Show.

Al termine dell’esibizione prenderà il via il primo spettacolo immersivo che tornerà poi ad animare Piazza Dante anche sabato 19 settembre. Durante le serate saranno, inoltre, distribuiti al pubblico campioni omaggio di Chilly Intimo Deo e un gadget speciale, offrendo ai partecipanti l’opportunità di conoscere e provare la nuova proposta del brand.

L’iniziativa, aperta al pubblico e gratuita, nasce nell’ambito di “Stai nel Chilly”, un vero e proprio state of mind, sviluppato per accompagnare il lancio di Chilly Intimo Deo, il nuovo prodotto del brand pensato per completare la routine quotidiana di igiene intima. Con il “Chilly Live Show”, Chilly invita cittadini e visitatori a vivere Piazza Dante in una nuova dimensione, trasformando uno dei luoghi più rappresentativi di Napoli in uno spazio di incontro, spettacolo e condivisione.