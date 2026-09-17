L’orgoglio di Torre Annunziata: la Vesuvio Oplonti Volley pronta al debutto in A3

L’ASD Vesuvio Oplonti Volley si prepara alla prima gara della stagione in serie A3 femminile, prevista ad ottobre. Un traguardo storico per la squadra oplontina.

Una pagina storica per Torre Annunziata

L’entrata in serie A3 della Vesuvio Oplonti Volley, annunciata ad aprile, ha rappresentato un traguardo senza precedenti per il mondo sportivo di Torre Annunziata, e non solo. Si tratta, infatti, della prima volta anche per tutta la Campania, in categoria femminile.

Adesso è arrivato il momento di conquistare la vittoria sul campo di questa prestigiosa categoria.

La prima partita in A3 per la Vesuvio Oplonti Volley è alle porte

Dopo la preparazione iniziata il 19 agosto scorso, la Vesuvio Oplonti Volley è stata impegnata in un intenso lavoro sul campo per raggiungere nel più breve tempo possibile la giusta intesa, in vista dell’atteso debutto in campionato.

Quella che si presenterà ai nastri di partenza sarà una squadra profondamente rinnovata. Il presidente Cirillo e il direttore Arpaia hanno scelto, infatti, di intervenire in maniera decisa sull’organico, dando vita a un gruppo quasi completamente nuovo. Il cambiamento parte dalla guida tecnica: Bruno Napolitano ha raccolto l’eredità di coach Alminni e sarà affiancato da uno staff tecnico rinnovato.

Della formazione della passata stagione sono rimaste soltanto Jessica Lanari e Melissa Criscuolo. Attorno a loro è stato costruito un nuovo gruppo, arricchito dall’arrivo di ben undici giocatrici.

La squadra potrà mostrare il lavoro svolto in queste settimane il 17 ottobre, in occasione della prima partita disputata in serie A3, in casa contro il Modena.

I prossimi appuntamenti per il campionato

La squadra oplontina sfiderà principalmente squadre del centro e nord Italia, fatta eccezione per Vibo Valentia e Castellana Grotte, con le quali si sfiderà l’8 e il 29 novembre.

Tra gli appuntamenti più attesi della stagione della Vesuvio Oplonti spiccano la prima trasferta del 24 ottobre a Ravenna, la sfida del 31 ottobre a Verona e l’incontro casalingo contro Giorgione il 14 novembre.

Nel girone di ritorno, particolare attenzione alle trasferte di Modena il 5 dicembre e Padova il 24 gennaio, oltre alla gara del 30 gennaio in casa contro Castellana Grotte, che chiuderà la regular season.

L’entrata in A3 della Vesuvio Oplonti Volley è motivo di orgoglio per il mondo sportivo di Torre Annunziata. L’intera città è pronta a fare il tifo per le giovani giocatrici.