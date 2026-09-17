Investita e uccisa a Pompei mentre attraversava la strada: la vittima era dietro al marito

Sarebbe deceduta la donna di 66 anni, originaria di Castellammare di Stabia, investita a Pompei, mentre attraversava sulle strisce pedonali in compagnia del marito.

Donna investita a Pompei, è morta a 66 anni

Il dramma si sarebbe consumato nella notte tra il 14 e il 15 settembre. La vittima sarebbe stata investita in pieno da un’auto e trascinata per diversi metri. La sequenza dello schianto è ben visibile dai filmati recuperati dalle telecamere di videosorveglianza: c’è la 66enne che passeggia tranquilla poco prima di essere travolta, davanti a lei c’è suo marito che per pochi secondi riesce ad evitare la vettura, poi il tragico schianto.

La 66enne viene travolta con violenza, rimanendo priva di sensi sull’asfalto. Il marito, probabilmente allertato dal forte rumore, si gira e vede la moglie a terra, per poi raggiungerla di corsa. Di qui la corsa in ospedale seguita dalla tragica notizia: purtroppo la donna, in condizioni disperate, è deceduta.

Stando a quanto rende noto Il Mattino, il conducente dell’auto avrebbe proseguito la sua corsa, senza prestare soccorso. Subito dopo, secondo una prima ricostruzione, avrebbe tentato di nascondere anche la vettura, con l’obiettivo di sottrarsi agli accertamenti del caso. Al momento c’è un uomo nel registro degli indagati.

Sul posto sono giunti gli agenti del Commissariato di Pompei. Le indagini proseguono per ricostruire con esattezza la dinamica della vicenda, verificando il ruolo delle persone coinvolte.