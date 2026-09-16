Papa Leone compie gli anni e sceglie l’eccellenza campana: Delizia al Limone al Vaticano

In occasione del compleanno di Papa Leone XIV, che il 14 settembre ha compiuto 69 anni, la storica Pasticceria Pansa Amalfi, celebre in tutto il mondo in particolare per la sua Delizia al Limone, si è resa protagonista del momento più dolce dei festeggiamenti, omaggiando il Pontefice con una spettacolare torta.

Papa Leone sceglie la torta di Pansa per il compleanno

“Siamo invitati ad una festa di compleanno speciale. A noi ovviamente il grande onore di portare la torta” – si legge in uno dei post della pasticceria amalfitana che aveva annunciato con gioia la partecipazione al lieto evento. Subito dopo è stato diffuso sui canali social anche il video della consegna del dolce al Papa: una Delizia al Limone, specialità della casa, scelta proprio dal Vaticano per celebrare il compleanno del Santo Padre.

“Ci sono storie destinate a rimanere per sempre nel cuore e nell’animo di chi ha il privilegio di viverle, così come ci sono esperienze professionali che inevitabilmente diventeranno STORIA di un’azienda, di una famiglia e della nostra città. Oggi a Piazza San Pietro, siamo stati scelti per omaggiare Papa Leone XIV, in occasione del suo compleanno, della nostra torta più iconica e riconosciuta nel Mondo: la delizia al limone“.

“Un onore e un privilegio inestimabile, un momento di gioia e di gratificazione vissuto con le nostre famiglie, un ennesimo meraviglioso traguardo che dedichiamo a tutte le persone che ci stimano e ci vogliono bene” – si conclude la nota.