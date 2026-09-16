I musei più belli aprono di sera a Napoli e in Campania: l’ingresso costa solo 1 euro
Set 16, 2026 - Veronica Ronza
Museo di Capodimonte
Sabato 26 e domenica 27 settembre 2026 tornano le Giornate Europee del Patrimonio – GEP che daranno il via ad una serie di straordinarie aperture serali di musei e siti culturali che saranno accessibili al costo simbolico di 1 euro anche a Napoli e in Campania.
Giornate Patrimonio: musei a 1 euro a Napoli e in Campania
Torna anche quest’anno la più estesa e partecipata manifestazione culturale d’Europa, promossa dal Consiglio d’Europa e dalla Commissione Europea e coordinata per l’Italia dal Ministero della Cultura. Nelle due giornate sono previste visite guidate, aperture straordinarie, convegni e tante altre iniziative che avranno luogo nei musei e nei luoghi della cultura pubblici e privati presenti su tutto il territorio nazionale.
In particolare, per sabato sono in programma le attesissime aperture straordinarie serali con ingresso al costo simbolico di 1 euro. Il tema dell’edizione 2026 è “Proteggere il patrimonio. Rinnovare, resistere, reinventare”. Il programma delle iniziative, con gli orari e tutte le informazioni per partecipare, è costantemente aggiornato a cura dei luoghi della cultura.
I musei a 1 euro a Napoli e in Campania
- Museo Archeologico e Castello Ducale di Bisaccia, Bisaccia, Avellino;
- Chiostro di Santa Sofia e Giardino del Mago, Benevento;
- Hortus Conclusus, Benevento;
- Centro Operativo nell’ex Convento San Felice, Benevento;
- Museo dei Burattini, Palazzo Paolo V, Benevento;
- Mostra fotografica via Appia Regina Viarum, Palazzo Paolo V, Benevento;
- Teatro Romano di Benevento;
- Abbazia del Santissimo Salvatore, San Salvatore Telesino, Benevento;
- Reggia di Caserta e Giardino Inglese, Caserta;
- Domus di Punta San Limato, Cellole, Caserta;
- Mausoleo della Conocchia, Curti, Caserta;
- Museo Civico di Maddaloni, Caserta;
- Parco Archeologico di Ercolano, Napoli;
- Museo Diego Aragona Pignatelli Cortes, Napoli;
- Notte Bianca al Museo della Moda di Napoli;
- Museo e Real Bosco di Capodimonte, Napoli;
- Palazzo Reale di Napoli;
- MATT – Museo Archeologico Territoriale di Terzigno, Napoli.