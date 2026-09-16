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I musei più belli aprono di sera a Napoli e in Campania: l’ingresso costa solo 1 euro

Set 16, 2026 - Veronica Ronza

Museo di Capodimonte

Sabato 26 e domenica 27 settembre 2026 tornano le Giornate Europee del Patrimonio – GEP che daranno il via ad una serie di straordinarie aperture serali di musei e siti culturali che saranno accessibili al costo simbolico di 1 euro anche a Napoli e in Campania.

Giornate Patrimonio: musei a 1 euro a Napoli e in Campania

Torna anche quest’anno la più estesa e partecipata manifestazione culturale d’Europa, promossa dal Consiglio d’Europa e dalla Commissione Europea e coordinata per l’Italia dal Ministero della Cultura. Nelle due giornate sono previste visite guidate, aperture straordinarie, convegni e tante altre iniziative che avranno luogo nei musei e nei luoghi della cultura pubblici e privati presenti su tutto il territorio nazionale.

In particolare, per sabato sono in programma le attesissime aperture straordinarie serali con ingresso al costo simbolico di 1 euro. Il tema dell’edizione 2026 è “Proteggere il patrimonio. Rinnovare, resistere, reinventare”. Il programma delle iniziative, con gli orari e tutte le informazioni per partecipare, è costantemente aggiornato a cura dei luoghi della cultura.

I musei a 1 euro a Napoli e in Campania

  • Museo Archeologico e Castello Ducale di Bisaccia, Bisaccia, Avellino;
  • Chiostro di Santa Sofia e Giardino del Mago, Benevento;
  • Hortus Conclusus, Benevento;
  • Centro Operativo nell’ex Convento San Felice, Benevento;
  • Museo dei Burattini, Palazzo Paolo V, Benevento;
  • Mostra fotografica via Appia Regina Viarum, Palazzo Paolo V, Benevento;
  • Teatro Romano di Benevento;
  • Abbazia del Santissimo Salvatore, San Salvatore Telesino, Benevento;
  • Reggia di Caserta e Giardino Inglese, Caserta;
  • Domus di Punta San Limato, Cellole, Caserta;
  • Mausoleo della Conocchia, Curti, Caserta;
  • Museo Civico di Maddaloni, Caserta;
  • Parco Archeologico di Ercolano, Napoli;
  • Museo Diego Aragona Pignatelli Cortes, Napoli;
  • Notte Bianca al Museo della Moda di Napoli;
  • Museo e Real Bosco di Capodimonte, Napoli;
  • Palazzo Reale di Napoli;
  • MATT – Museo Archeologico Territoriale di Terzigno, Napoli.

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giornate europeemusei aperti
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Veronica Ronza
Giornalista pubblicista, laureata in Comunicazione. Amo scrivere della mia città e dell'eccellenza che la connota da sempre