I musei più belli aprono di sera a Napoli e in Campania: l’ingresso costa solo 1 euro

Sabato 26 e domenica 27 settembre 2026 tornano le Giornate Europee del Patrimonio – GEP che daranno il via ad una serie di straordinarie aperture serali di musei e siti culturali che saranno accessibili al costo simbolico di 1 euro anche a Napoli e in Campania.

Giornate Patrimonio: musei a 1 euro a Napoli e in Campania

Torna anche quest’anno la più estesa e partecipata manifestazione culturale d’Europa, promossa dal Consiglio d’Europa e dalla Commissione Europea e coordinata per l’Italia dal Ministero della Cultura. Nelle due giornate sono previste visite guidate, aperture straordinarie, convegni e tante altre iniziative che avranno luogo nei musei e nei luoghi della cultura pubblici e privati presenti su tutto il territorio nazionale.

In particolare, per sabato sono in programma le attesissime aperture straordinarie serali con ingresso al costo simbolico di 1 euro. Il tema dell’edizione 2026 è “Proteggere il patrimonio. Rinnovare, resistere, reinventare”. Il programma delle iniziative, con gli orari e tutte le informazioni per partecipare, è costantemente aggiornato a cura dei luoghi della cultura.

I musei a 1 euro a Napoli e in Campania