Apre il Parco del Benessere nel Napoletano: la palestra immersa nel verde, gratis per tutti

Nelle scorse ore è stata ufficialmente inaugurata la prima palestra pubblica di Bacoli: si tratta del Parco del Benessere “San Filippo Neri”, uno spazio immerso nel verde dove potersi allenare liberamente, ad ingresso gratis per tutti.

Apre la palestra pubblica di Bacoli: è gratis per tutti

Situata accanto alle Stufe di Nerone, a pochi passi dalla chiesa di San Filippo Neri, la nuova palestra comunale offre attrezzature dedicate al fitness e all’allenamento usufruibili gratuitamente da cittadini e visitatori. Il tutto in un’area suggestiva, completamente immersa nel verde, per ritagliarsi momenti di relax e benessere.

“Che bella! Abbiamo inaugurato la prima palestra comunale all’aperto di Bacoli. È pubblica, di tutti. Ci riusciamo in un’area del nostro paese, troppo spesso dimenticata. Alle porte d’ingresso del comune, tra lo Scalandrone e Lucrino. Non più luoghi dimenticati, ma sempre più vivi” – ha dichiarato il sindaco Josi Gerardo Della Ragione.

“Ed è il risultato di un accordo di programma con la famiglia Colutta per la valorizzazione di un bene prezioso quale quello delle acque termali. Un progetto di riqualificazione urbanistica ed ambientale. Presto, sarà assicurato alla nostra terra anche un nuovo centro di fisioterapia termale. In autunno prenderà forma infatti l’altro elemento previsto dall’accordo: l’apertura del Centro di Riabilitazione Termale, una struttura dedicata alla riabilitazione in acqua termale, all’attività in palestra e alla crenokinesiterapia”.

“Venite a vivere questo spazio con tante stazioni attrezzate per fare attività fisica all’aperto. Voglio ringraziare la famiglia Colutta che tanto ha investito in questa idea di rigenerazione urbana, sociale, sanitaria e culturale. Ha recuperato voluti degradati, facendone una nuova opportunità di sviluppo e di lavoro per la nostra comunità. Un fiore all’occhiello per Bacoli ed i Campi Flegrei. Ringrazio in particolar modo Pasquale e Filippo Colutta, ideatori del rinnovamento che non sono riusciti a vedere la fine del progetto. Ma siamo certi ne saranno orgogliosi. Perché a continuare quella idea ci sono stati e ci saranno i figli. Un esempio concreto di imprenditoria che investe e assicura vantaggio per la collettività”.

“Ringrazio la vice presidente della commissione Cultura in Regione Campania, la consigliera Francesca Amirante, che ci è sempre vicina. Ringrazio l’assessora Olga Schiano lo Moriello, gli assessori ed i consiglieri comunali intervenuti, e quanti hanno operato per rendere possibile questo importante traguardo. Insieme, facciamo squadra. Un passo alla volta”.