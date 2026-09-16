Festa San Gennaro a Napoli tra processione, miracolo e Sangue prodigioso: programma

Entra ufficialmente nel vivo la Festa di San Gennaro 2026 a Napoli, con l’attesissima processione del busto del Santo Patrono della città e il miracolo del sangue.

Festa e miracolo di San Gennaro 2026 a Napoli: il programma

Il programma dei festeggiamenti prosegue fino a domani, giovedì 17 settembre, con il Novenario in preparazione alla Solennità di San Gennaro che prevede, alle ore 18:00, la recità del Santo Rosario e, a seguire, alle ore 18:30, la Santa Messa celebrata nella Cripta della Cattedrale.

Venerdì, 18 settembre, prenderà il via il rito vigiliare per la festività di San Gennaro. Alle 17:30 ci sarà il raduno del Comitato Diocesano San Gennaro dei pellegrini e sindaci provenienti da Vallo della Lucania, nella Basilica di San Giorgio Maggiore a Forcella. Da qui partirà il corteo verso la Cattedrale, aperto dalla Fanfara dei Carabinieri.

Alle ore 18:00, in Cattedrale, si passerà alla celebrazione dei Primi Vespri, presieduti da Don Mimmo Battaglia, con l’offerta dell’olio per la lampada votiva da parte della Diocesi di Vallo della Lucania. L’omelia sarà tenuta da S.E. Mons. Vincenzo Calvosa, Vescovo di Vallo della Lucania. Al termine si procederà all’accensione della lampada.

Sabato 19 settembre, nel giorno dedicato al Santo Patrono, la Cattedrale resterà aperta dalle ore 7:30 fino alle 21:00. Alle 8:00 ci sarà la Santa Messa mentre alle 8:45 la lettura della Passione. Alle 10:00 Don Mimmo Battaglia si recherà nella Cappella del Tesoro mentre l’abate, monsignor Vincenzo De Gregorio, con il sindaco Gaetano Manfredi e il presidente della Regione Roberto Fico, provvederà all’apertura della cassaforte che custodisce le ampolle con il Sangue.

Le reliquie verranno portate all’altare maggiore della Cattedrale per la Solenne Celebrazione Eucaristica, durante la quale, qualora si verificasse il prodigioso evento della liquefazione, verrà dato l’annuncio ai fedeli presenti. Al termine della Messa l’arcivescovo percorrerà la navata centrale e, giunto all’esterno, mostrerà alla Città e ai fedeli le ampolle con il Sangue del Santo Martire.

Seguirà alle 12:30 la celebrazione della Santa Messa mentre dalle 16:00 alle 18:30 il Sangue prodigioso sarà offerto alla venerazione dei fedeli. Infine, si proseguirà con la Santa Messa conclusiva delle 18:30. Le celebrazioni continueranno dal 20 al 26 settembre con l’Ottavario di ringraziamento.

Ogni giorno, alle ore 9, le Reliquie saranno offerte alla venerazione dei fedeli in Cattedrale dalle ore 9.30 alle ore 12.30 e dalle ore 16.30 alle ore 18.30, mentre le Sante Messe in Cattedrale saranno celebrate alle ore 10, 12 e 18.30. Domenica 20 settembre, alle ore 18.30, la celebrazione della Santa Messa vedrà la partecipazione dei Cavalieri e delle Dame della Luogotenenza dell’Italia Meridionale Tirrenica dell’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme.

Nei pomeriggi dell’Ottavario si terranno i pellegrinaggi dei vari decanati della Diocesi: lunedì 21 settembre, I Decanato; martedì 22 settembre, XIII Decanato; mercoledì 23, il X Decanato; giovedì 24 settembre, V e X Decanato; venerdì 25 settembre, II e XII Decanato. Le comunità parrocchiali appartenenti agli altri decanati potranno liberamente unirsi ad uno dei pellegrinaggi previsti.

Come seguire il miracolo da casa

Per chi è impossibilitato a recarsi al Duomo ma vuole comunque seguire la celebrazione del miracolo del 19 settembre, sul canale Youtube di Vesuvio Live sarà disponibile la diretta dell’intero evento. In questo modo, direttamente dalla propria smart tv, sarà possibile seguire i momenti salienti dell’evento religioso più atteso dell’anno.