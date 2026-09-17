ALLERTA METEO a Napoli e in Campania tra temporali, fulmini e grandine: da quando

La Protezione Civile della Regione Campania ha diramato un avviso di allerta meteo, di colore giallo, che sarà in vigore in tutto il territorio regionale dalle ore 21:00 di oggi, giovedì 17 settembre, fino alle ore 12:00 di domani, venerdì 18 settembre 2026.

Allerta meteo in Campania del 17 e 18 settembre 2026

A partire da questa sera, dunque, si prevedono possibili rovesci e temporali di moderata intensità. I fenomeni temporaleschi saranno caratterizzati da incertezza previsionale e rapidità di evoluzione, con possibili danni alle coperture e strutture provvisorie dovuti a raffiche di vento, fulminazioni, possibili grandinate e a caduta di rami o alberi.

Si segnalano anche possibili allagamenti di locali interrati, scorrimento superficiale della acque nelle sedi stradali e il rischio di caduta massi in più punti del territorio. Sarà, dunque, necessario prestare particolare attenzione in prossimità di alberi e strutture verticali.

A seguito dell’avviso diffuso dalla Protezione Civile, il Comune di Napoli ha provveduto a disporre la chiusura di parchi cittadini e spiagge pubbliche cittadine a partire dalla mattinata di domani e fino al termine dell’allerta.