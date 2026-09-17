Giro della Campania, la corsa delle meraviglie tra Caserta, Torre del Greco e Napoli: tappe

Il 20 settembre 2026, dopo ben 25 anni di assenza, torna il Giro della Campania, la corsa ciclistica tra le meraviglie della Regione che, partendo da Caserta, farà tappa a Napoli, Torre del Greco e in Costiera Amalfitana.

Giro della Campania 2026: il percorso da Caserta a Napoli

Il Giro partirà dalla Reggia di Caserta, a riannodare un filo spezzato un quarto di secolo fa (fu proprio lì l’arrivo dell’ultima edizione, nel 2001), e arriverà a Napoli, nell’abbraccio del colonnato di Piazza del Plebiscito, dopo aver percorso 193,1 km attraverso i territori delle cinque province.

Un autentico viaggio delle meraviglie tra tutte e cinque le province della regione, che partirà dalla splendida residenza reale per poi attraversare Benevento e il Sannio, Avellino e l’Irpinia, il Salernitano, l’incanto della Costiera Amalfitana prima della salita di Agerola fino ad arrivare sulla costa vesuviana e concludere nel capoluogo.

I ciclisti transiteranno su Maddaloni, con il suo castello e l’Acquedotto carolino, Santa Maria a Vico dalle case con le volte a botte, Benevento – con il suo Arco di Traiano e la Chiesa di Santa Sofia – e il Sannio, Avellino e l’Irpinia, terra di eccellenze paesaggistiche e di vini robusti, l’Agro nocerino, la splendida Cava de’ Tirreni fino all’incanto della Costiera amalfitana (in sequenza ,Vietri, Cetara, Maiori, Minori, Atrani, Amalfi), per poi planare, dopo la scalata dell’Agerola, su Pimonte e sugli antichi mulini di Gragnano, la città della pasta, per lasciare il posto alla costa dominata da sua maestà il Vesuvio, tra i tesori di Stabiae, Pompei, del Miglio d’Oro, sulle vestigia di Ercolano, di Portici con la sua splendida Reggia, fino al capoluogo. Un territorio che attraversa ben tre siti UNESCO e che, grazie alle tv e al web, potrà essere ammirato in tutto il mondo.

A volere con forza la rinascita del Giro è stata la Regione Campania cui, da subito, si è affiancata la Città Metropolitana di Napoli. Per questa nuova edizione fondamentale è stata la collaborazione del Comune di Napoli e della Reggia di Caserta, il supporto della Lega Ciclismo Professionistico e del Comitato regionale di Federciclismo, delle province e dei comuni attraversati dal Giro.

Il percorso, i ciclisti e come seguire la diretta

Dopo il raduno negli spazi antistanti la Reggia, alle 10 ci sarà la partenza in grande stile. Lo start ufficiale, invece, sarà dato a Maddaloni, dove i corridori arriveranno alle 10.23 circa. La salita più importante è quella di Agerola, dove è stato fissato il Gran Premio della Montagna: 14 km al 6% impreziositi dalla stele dedicata a Fausto Coppi, che nel 1955 qui compì un’impresa memorabile. I più audaci potranno conquistare lo scollinamento ai -47 km dall’arrivo e dar vita a un emozionante “braccio di ferro” tra attaccanti e inseguitori, sia sulla sinuosa discesa verso Castellammare di Stabia che nel finale pianeggiante che porterà al traguardo di Piazza Plebiscito a Napoli.

Il Giro di Campania, competizione di livello UCI 1.1, è impreziosito dall’inserimento nel calendario della prestigiosa Coppa Italia delle Regioni e dalla partecipazione della Jayco AlUla, squadra facente parte del World Tour, la massima categoria internazionale: un team che può vantare vincitori di tappa al Giro d’Italia come l’australiano Luke Plapp, il “Joker” veneto Andrea Vendrame e il “Puma di Taino” Alessandro Covi, così come l’ex campione italiano Filippo Conca.

La formazione in maglia viola sarà il faro della corsa, ma non certo l’unica candidata al successo, al quale punteranno anche le altre 17 contendenti al via: la Movistar Academy (vivaio della squadra World Tour spagnola che ha appena vinto la Vuelta con Enric Mas); le Professional italiane Polti VisitMalta, Bardiani Csf 7 Saber e Solution Tech Nippo Rali, l’italo-ungherese MBH Bank Csb Telecom Fort; la Professional francese Total Energies e le spagnole Burgos Burpellet, Caja Rural e Kern Pharma; le Continental italiane Solme Olmo Arvedi, General Store Essegibi F.lli Curia, Technipes inEmiliaRomagna Caffè Borbone, Mg K Vis Costruzioni e Ambiente, Beltrami TSA Tre Colli, Biesse Carrera Premac, Padovani Polo Cherry Bank e lo Swatt Club. Sono tre, invece, i corridori che potranno sognare di giocarsi la vittoria in casa: Ivan Toselli (Technipes inEmiliaRomagna Caffè Borbone) che nel 2021 fu campione italiano Allievi e Michele Pascarella (Solution Tech Nippo Rali) 3° ai campionati italiani Juniores del 2025, entrambi della città di Maddaloni. Mentre per la città di Caivano, in provincia di Napoli, correrà Giuseppe Sciarra, compagno di squadra di Pascarella.

L’evento sarà trasmesso dalle 13:30 su Rai Sport, sulle piattaforme HBO/Discovery e sul canale Youtube della Lega Ciclismo Professionistico, con una copertura internazionale. Prevista anche tanta gente lungo le strade, che vorrà godersi dal vivo l’emozione del passaggio della carovana. Presso la stele del Campionissimo, inoltre, sarà presente il primo cittadino di Agerola, Tommaso Naclerio, insieme ai Vigili in alta uniforme, per depositare una corona d’alloro in una cerimonia ufficiale dopo il passaggio dei corridori.