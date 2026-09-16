A Torre del Greco il gran finale di Miss Ondina Sport tra bellezza, sport e spettacolo: ecco la vincitrice

Si è conclusa nella suggestiva cornice del Parco Acquatico Valle dell’Orso di Torre del Greco la 33ª edizione di Miss Ondina Sport, manifestazione organizzata dall’A.P.S. Carpe Diem. In una storica sede dell’Ottocento, immersa nella natura del Parco del Vesuvio, oltre 600 persone hanno assistito a una serata dedicata alla bellezza, alla moda, allo sport e allo spettacolo.

Moda, danza e omaggio alla legalità

Grande protagonista della serata è stato anche il tema della Legalità, filo conduttore dell’edizione 2026. La scenografia, realizzata dal Visual Designer Paolo Schiavo, ha rappresentato un futuro pieno di luce e speranza. Particolarmente significativo il balletto dedicato alla Legalità, curato dalla coreografa Mary Serpe su musiche originali.

Le 40 finaliste, ospitate per cinque giorni presso l’Hotel Sakura di Torre del Greco, hanno partecipato a prove di moda, danza e spettacolo, accompagnate dallo staff dell’organizzazione e dai professionisti che hanno curato formazione, acconciature e immagine. Le concorrenti, provenienti dalla Campania e da altre regioni del Sud Italia, si sono contese il titolo principale e dodici fasce speciali.

Le vincitrici

A conquistare il titolo di Miss Ondina Sport 2026 è stata Claudia Ambrosio, 15 anni, di 1,72 metri, arrivata in finale con la fascia di Miss Maiori e con il sogno di diventare modella.

Miss Ondina Sport 2026- Claudia Ambrosio

Tra gli altri riconoscimenti assegnati figurano:

Miss Cinema – Noemi Cavezza

Miss Eleganza – Amira Pisacane

Miss Ondina Sport Social – Valeria Iovieno

Miss Fitness – Sara Scuri

Miss Stile Vesuviano – Michela Nappa

Miss Moda Mare – Claudia Pagano

Miss Immagine – Ashly de la Caridad

Miss Pubblicità – Pamela Haxhali

Miss Fashion – Ylenia Bisogno

Miss Telegenia – Arianna Ascione

Miss Sorriso – Kamila Kravchenko

Miss Flora – Geraldine Torricelli.

Miss Eleganza- Amira Pisacane, Miss Ondina Sport- Claudia Ambrosio e Miss Cinema- Noemi Cavezza

La serata ha visto inoltre numerosi ospiti, momenti musicali e di comicità, sfilate di moda e un emozionante omaggio a Peppino di Capri. Sono state consegnate anche borse di studio della Carpe Diem Academy e riconoscimenti speciali. L’appuntamento è ora per la 34ª edizione nel 2027. La finale sarà trasmessa su Prima TV Canale 17 il 26 settembre 2026 alle 20:30, con replica il 27 settembre alle 14:00.