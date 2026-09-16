Una fiaccolata per il piccolo Domenico, morto a 2 anni. La famiglia: “Vogliamo giustizia”

Sabato 19 settembre, a Nola, si terrà una fiaccolata per il piccolo Domenico Caliendo, il bambino morto a soli 2 anni a seguito di un trapianto di cuore fallito.

A Nola una fiaccolata per Domenico Caliendo: il bimbo morto

L’evento, dal titolo “Giustizia per Domenico”, è promosso dalla famiglia Caliendo in sinergia con la Fondazione Domenico Caliendo. Una chiamata a raccolta dell’intera comunità nolana e campana che, come afferma Patrizia Mercolino, mamma di Domenico e presidente della Fondazione, ha “adottato Domenico e sofferto con noi”.

Il corteo partirà alle ore 20:00 da Piazza Duomo e arriverà alla rotonda di via Circumvallazione passando per vico San Paolino. La famiglia Caliendo ha spiegato: “Quanto sta emergendo dalle carte processuali acuisce nuovamente un dolore mai sopito. Ma il rischio è duplice: il nostro Domenico non è un foglio, non è una perizia, non è un dibattito processuale. Il nostro Domenico è una vittima e in quanto tale chiamiamo a raccolta quella comunità che non ci ha mai abbandonato, per gridare a gran voce che non ci arrenderemo finché non avremo giustizia”.

La Fondazione ricorda, infatti, che promuovere la memoria di Domenico è uno dei valori fondanti della propria missione, insieme all’impegno affinché casi simili non accadano più. “Rimettere al centro della cronaca il nostro bambino – concludono – adesso è necessario per ricordare che il suo dolore e il suo sacrificio sono reali e bruciano ancora”.