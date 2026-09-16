Arriva la Fiera Enogastronomica tra carne, rustici e peperoni ripieni: 3 giorni di sapori unici

Dal 18 al 20 settembre 2026 torna la Sagra Enogastronomica di Massa di Faicchio, l’evento, giunto alla sua 39esima edizione, che regalerà ben tre giornate di prelibatezze tipiche in un’atmosfera conviviale e di divertimento.

Fiera Enogastronomica di Massa di Faicchio 2026: programma

Anche quest’anno si ripete l’appuntamento con la tradizione culinaria massese e i suoi deliziosi piatti tipici. Un irresistibile richiamo per chi, nella quiete più assoluta, vorrà riscoprire la genuina cucina del passato e assaggiare piatti unici, impossibili da trovare altrove.

Tra questi le “pallott’l”, piccole polpettine di patate, salsiccia secca e formaggio, oppure gli “scarrafun”, rustici dalla forma particolarissima, creati a partire da un impasto a base di farina, uova e vino bianco, lavorato con gli antichi attrezzi dei telai di una volta: il fuso e il pettine.

Non mancheranno “carne e p’paur”, “p’parul ‘mbuttit” ovvero i peperoni ripieni, “tagliaregl’ e cic’r” e tante altre prelibatezze. Il tutto accompagnato da un bicchiere di buon vino, che sgorgherà direttamente dalla Fontana delle Tre Botti (in piazza San Nicola), o da degustare nelle caratteristiche cantine scavate nel tufo.

Gli stand saranno aperti tutte le sere, a partire dalle 20.30, dal 18 al 20 settembre. Le serate saranno accompagnate da musica live e sabato 19, a partire dalle 00.30, ci si potrà scatenare nel giardino della Pro Loco con il Dj Set.

Il programma

Venerdì 18 Settembre

Ore 20.30 – Apertura degli stand gastronomici.

Degustazione di vini e assaggi di prodotti tipici.

Ore 21.00 – Musica live in piazza San Nicola.

Sabato 19 Settembre

Ore 20.30 – Apertura degli stand gastronomici.

Degustazione di vini e assaggi di prodotti tipici.

Ore 21.00 – Musica live in piazza San Nicola.

Ore 00.30 – DJ Set nel giardino della Pro Loco.

Domenica 20 Settembre

Ore 20.30 – Apertura degli stand gastronomici e delle cantine. Degustazione di vini e assaggi di prodotti tipici.

Ore 21.00 – Musica live in piazza San Nicola.