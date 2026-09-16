Dal fresco scandinavo all’alta pressione oceanica, arriva la svolta climatica: da quando

Stando alle previsioni meteo, a partire dalla prossima settimana si assisterà alla contrapposizione di due figure atmosferiche in Italia: da un lato il fresco scandinavo, dall’altro l’arrivo dell’alta pressione oceanica che renderà nuovamente protagonista il sole.

Meteo, dal fresco all’alta pressione oceanica: le previsioni

Secondo le stime de Il Meteo, mentre l’Anticiclone delle Azzorre continuerà a rafforzarsi, si assisterà alla discesa di un nucleo freddo e instabile, di estrazione scandinava. Due masse d’aria contrapposte, dunque, che caratterizzeranno l’evoluzione climatica dell’intero Mediterraneo.

A partire da lunedì 21 settembre, avanzeranno verso il nostro paese correnti fresche di origine scandinava che potrebbero scatenare anche precipitazioni improvvise e temporanee nelle Regioni del versante adriatico, buona parte del Sud e la Sicilia. Mentre il Mezzogiorno sarà interessato da questa rapida fase di instabilità, sul lato occidentale inizierà ad avanzare gradualmente l’alta pressione oceanica.

Si tratta dell’Anticiclone delle Azzorre, una figura di alta pressione di matrice oceanica, che, a differenza dell’anticiclone africano, riporterà sul paese temperature più contenute e gradevoli, senza picchi di calore né afa., garantendo un clima stabile e soleggiato senza gli eccessi tipici delle correnti tropicali.

L’avanzata dell’alta pressione oceanica stabilizzerà il quadro meteorologico sull’Italia per il resto della settimana, da Nord a Sud. Le temperature si manterranno su valori in linea con il periodo, mettendo definitivamente fine al caldo asfissiante della stagione estiva.