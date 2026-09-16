Nella giornata di oggi sono stati presentati alla stazione EAV di Porta Nolana i nuovi treni della Vesuviana e il nuovo orario delle linee vesuviane. Dal 17 ottobre entreranno in servizio i primi 10 elettrotreni ETR 300, mentre altri 46 treni sono attualmente in fase di fornitura. Si apre così una nuova fase per la Circumvesuviana, che potrà contare anche sul nuovo programma di esercizio delle linee che collegano Napoli con diversi comuni dell’area vesuviana.

Presentati i nuovi treni Vesuviana: 280 corse giornaliere

A partire dal 17 ottobre saranno 10 gli elettrotreni ETR 300 destinati a entrare in servizio. A questi si aggiungeranno altri 46 convogli, attualmente in fase di fornitura. Con il nuovo orario, l’offerta complessiva sulle linee vesuviane raggiungerà 280 corse giornaliere.

Particolare attenzione è prevista per la direttrice Napoli-Sorrento, sulla quale saranno effettuate 34 corse dirette per senso di marcia. I treni fermeranno a San Giorgio a Cremano, Portici, Ercolano Scavi, Torre del Greco e Torre Annunziata, con un tempo di percorrenza indicativo di circa 75 minuti.

Più collegamenti tra Napoli e Torre Annunziata

Sulle tratte Napoli-Torre Annunziata e Napoli-Poggiomarino sono previste rispettivamente 33 e 29 corse accelerate per senso di marcia. Nel complesso saranno 192 le corse giornaliere tra Napoli e Torre Annunziata.

Per San Giorgio a Cremano, Portici, Ercolano Scavi e Torre del Greco è previsto un collegamento con un treno ogni 10 minuti. Sulla tratta Napoli-Sarno saranno invece 30 le corse accelerate per senso di marcia, mentre per Poggiomarino è previsto un treno ogni 15 minuti attraverso i due itinerari, via Scafati e via Ottaviano.

Il servizio verso Baiano

Il nuovo programma riguarda anche la tratta Volla-Baiano, dove sono previste 14 corse accelerate per senso di marcia. L’obiettivo dichiarato è aumentare progressivamente l’offerta e migliorare i collegamenti tra Napoli e i territori serviti dalla rete vesuviana.

Durante la presentazione, il presidente della Regione Campania Roberto Fico ha parlato di una nuova fase per il servizio ferroviario regionale, sottolineando l’obiettivo di rendere il trasporto pubblico «efficiente, sicuro, e connesso ai territori».

L’investimento da 600 milioni di euro

Il vicepresidente della Regione e assessore ai Trasporti Mario Casillo ha ricordato lo stanziamento di 600 milioni di euro destinato al settore, evidenziando in particolare gli interventi sulla direttrice verso Sorrento, Pompei e Poggiomarino, dove l’obiettivo è garantire un treno ogni 30 minuti.

L’amministratore unico di EAV, Pietro Diamantini, ha invece spiegato che i dieci nuovi convogli sono stati omologati in tempi brevi e che sarà possibile accelerare ulteriormente il cronoprogramma delle consegne, mettendo in esercizio i treni progressivamente, man mano che saranno disponibili.