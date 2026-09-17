Avverte difficoltà respiratorie e va in ospedale, dramma in Campania: Rosa muore a 35 anni

Dolore a Sant’Egidio del Monte Albino per la scomparsa di Rosa Guidone, una donna morta a soli 35 anni a seguito di un malore.

Sant’Egidio, dolore per Rosa: è morta a 35 anni

Stando a quanto rende noto Il Mattino, la donna si sarebbe recata al pronto soccorso dell’ospedale Umberto I di Nocera Inferiore lo scorso martedì, dopo aver manifestato difficoltà respiratorie. Nonostante il ricovero e l’intervento immediato dei sanitari, le condizioni della 35enne si sarebbero aggravate in breve tempo, fino a causarne il decesso.

I funerali si terranno questa mattina, 17 settembre presso la Chiesa di Santa Maria Maddalena a Sant’Egidio del Monte Albino. La salma, dall’ospedale, arriverà in chiesa alle 10:30 e il rito funebre avrà inizio alle 11:30. Al termine della cerimonia, il corteo proseguirà verso il cimitero di Sant’Egidio.

“Il Presidente, il Consiglio di Amministrazione, i soci e la Pro Loco tutta partecipano con profonda commozione al grandissimo dolore che ha colpito la Famiglia Guidone – Parlato per la prematura e dolorosa scomparsa della cara Rosa. In questo momento di immenso sconforto, tutta la nostra associazione si stringe in un caloroso abbraccio attorno alla mamma Emilia, al papà Salvatore, ai fratelli Giuseppe e Gianluca e alla sorella Valeria” – si legge nella nota diffusa dalla Pro Loco di Sant’Egidio.

“Il nostro pensiero e la nostra più sincera vicinanza vanno in modo particolare a Luigi, Pina, Nello, Rita ed Ermelinda, soci della nostra associazione. A tutti i familiari giungano le nostre più sentite condoglianze”.