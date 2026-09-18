Amerigo Vespucci a Napoli, la Nave più bella del mondo apre al pubblico: visite gratis

La Nave Amerigo Vespucci, conosciuta come il veliero più bello del mondo, dopo il Tour mondiale – Campagna in Nord America 2026, farà ritorno a Castellammare di Stabia per poi sostare a Napoli, in occasione della Louis Vuitton 38ª America’s Cup Regata Preliminare dando il via ad una serie di giornate di visite gratis aperte al pubblico.

Nave Amerigo Vespucci a Napoli: 3 giorni di visite gratis

La Nave ha fatto ritorno nel Mediterraneo per concludere la campagna a Trieste in occasione della 58esima edizione della Barcolana e dell’arrivo nel capoluogo giuliano del Marina Militare Nastro Rosa Veloce, la competizione velica internazionale più lunga del Mare Nostrum.

Dopo le soste di Cagliari e Castellammare, dal 17 al 19 settembre, la Nave Scuola della Marina Militare farà nuovamente sosta nel capoluogo campano dal 20 al 25 settembre, presso la Stazione Marittima – Molo Beverello, in occasione della Louis Vuitton 38ª America’s Cup Regata Preliminare Napoli, in programma dal 24 al 27 settembre.

Nel corso della tappa a Napoli, sono attesi a bordo della Amerigo Vespucci: il Ministro della Difesa Guido Crosetto, il Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, il Capo di Stato Maggiore della Marina Militare Ammiraglio di Squadra Giuseppe Berutti Bergotto, l’Amministratore Delegato di Difesa Servizi Luca Andreoli, il Presidente di Sport e Salute Marco Mezzaroma, l’Amministratore Delegato di Sport e Salute Diego Nepi Molineris e l’Amministratore Delegato di America’s Cup Partnership Marzio Perrelli.

La sosta partenopea sarà caratterizzata dall’incontro tra le due grandi icone del mare e i loro equipaggi: Nave Amerigo Vespucci e America’s Cup. Nel pomeriggio del 23 settembre, grazie alla collaborazione con Sport e Salute, una delegazione dei team che prenderanno parte alla Louis Vuitton 38ª America’s Cup Regata Preliminare Napoli salirà a bordo di Nave Amerigo Vespucci, per celebrare l’avvio della seconda Regata Preliminare e il dialogo ideale tra i due simboli del mare. Torna a bordo anche il trofeo dell’America’s Cup, il più antico trofeo sportivo internazionale ancora conteso, vera icona mondiale della vela.

Sempre il 23 settembre a bordo di Nave Vespucci,il Comandante del Comando Logistico della Marina Militare Ammiraglio di Squadra Vincenzo Montanaro, l’Amministratore Delegato di Difesa Servizi Luca Andreoli e il Presidente della Barcolana Mitja Gialuz annunceranno la chiusura del Tour Mondiale Amerigo Vespucci – Campagna in Nord America 2026 a Trieste in occasione della 58ª Barcolana e presenteranno il relativo programma di appuntamenti.

Il 24 settembre, i giornalisti accreditati all’America’s Cup raggiungeranno Nave Vespucci per un media tour, l’incontro con il Comandante e l’equipaggio. La Nave sarà, inoltre, aperta al pubblico nei giorni 21, 22 e 24 settembre. Gli interessati potranno prenotare gratuitamente la propria visita tramite il sito ufficiale Tour Vespucci.

Dopo la sosta campana, Nave Amerigo Vespucci raggiungerà la laguna veneta e dal 2 al 7 ottobre ormeggerà a Venezia presso Riva di San Biasio, di fronte al Museo Storico Navale, in occasione della XV edizione del Trans-Regional Seapower Symposium (T-RSS), uno dei principali forum internazionali dedicati alla cooperazione e alla sicurezza marittima, che si terrà il 6 e 7 ottobre 2026 presso l’Arsenale della Marina Militare di Venezia.