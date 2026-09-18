Paura nel Napoletano: litiga con un compagno e va a scuola con il coltello nello zaino

Avrebbe litigato con un compagno di classe e si sarebbe presentato a scuola con un coltello nello zaino: è successo a Terzigno, cittadina a Sud di Napoli, dove un 14enne è stato denunciato.

A scuola con un coltello nello zaino: paura a Terzigno

Sarebbe stato il preside del liceo scientifico a chiamare i carabinieri della stazione di Terzigno. Il dirigente avrebbe, infatti, rinvenuto un grosso coltello da cucina, con una lama lunga almeno 18 centimetri, all’interno dello zaino di un alunno. I militari, giunti sul posto, hanno provveduto a sequestrare l’arma, mentre a scuola sarebbe arrivata anche la mamma del ragazzino.

Dai primi accertamenti pare che il ragazzo, il giorno prima, avesse avuto un grosso litigio con un compagno di classe. Il neo 14enne è stato denunciato per porto abusivo di arma. Si tratta dell’ennesimo episodio che vede ragazzi intenti a maneggiare armi anche molto pericolose-

Dal primo gennaio ad agosto, i carabinieri del comando provinciale di Napoli hanno sequestrato 150 armi improprie tra lame,tirapugni e altro. Sequestrate anche 78 armi da fuoco. Sono 44 le persone arrestate per porto e detenzione abusiva di armi: 138 le persone denunciate.