La Napoli più bella, nasce Zaino Sospeso: si dona materiale scolastico ai bimbi bisognosi

Sulla scia del caffè e del giocattolo sospeso, a Napoli nasce Zaino Sospeso, l’iniziativa solidale che consente ai cittadini di donare materiale scolastico ai bambini più bisognosi.

A Napoli nasce Zaino Sospeso: come donare ai bimbi bisognosi

L’iniziativa è stata promossa dal club Lions Lamont Young a sostegno dei bambini meno abbienti dell’istituto Don Guanella di Napoli. Per acquistare il materiale, da donare poi ai piccoli alunni, basterà recarsi presso la cartoleria Chartes, in via Petrarca 43, di fronte al parco Ruffo.

I cittadini potranno acquistare penne, matite, quaderni e tutto il materiale scolastico che può servire ad un bambino della scuola dell’obbligo, direttamente presso la cartoleria gestita dai titolari Simona e Giovanni che hanno offerto la loro adesione e il loro contributo, rendendo possibile l’iniziativa.

Tutto il materiale scolastico raccolto verrà consegnato i primi giorni di ottobre presso l’istituto Opera Don Guanella, che si trova a Napoli, in via Luigi Don Guanella, e ospita la scuola dell’obbligo, primaria e secondaria. Qui gli studenti riceveranno album da disegno, quaderni, libri, penne e tutto il materiale raccolto grazie al sostegno di persone generose che, anche con un contributo modesto, daranno sollievo a diverse famiglie.

L’iniziativa, oltre alla cartoleria Chartes e al buon cuore dei cittadini, è stata realizzata grazie al sostegno dei soci Lions, del presidente Alfredo Serra ed Annagaia Di Stefano Grimaldi, responsabile del progetto.